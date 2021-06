dm: Wichtige Botschaft! Kette bittet Kunden um Folgendes

Die Drogerie-Kette dm hat in einem Facebook-Post seine Kunden zum Nachdenken angeregt. Der Grund ist ein trauriger.

In diesem Post ist ein Balea-Duschgel zu sehen – mit einer Besonderheit: Es fehlen Buchstaben auf dem Etikett. Statt „Balea“ ist beispielsweise nur noch „le“ zu lesen.

Doch was hat sich dm dabei gedacht?

dm: Die Drogeriemarktkette ist auf eine geniale Idee gekommen, um die Kunden zu einer wichtigen Aktion aufzurufen. Foto: imago

dm: Etikett mit fehlenden Buchstaben hat einen besonderen Hintergrund

Der Tag, an dem dm das Bild hochlud, war der Weltblutspendetag. Mit der Aktion forderte die Drogerie die Menschen auf, Blut zu spenden.

--------------------------------------------------------

Das ist dm:

betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland

weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

--------------------------------------------------------

Doch was haben die fehlenden Buchstaben damit zu tun? Die Hashtags „erstwennsfehltfälltsauf“ und „missingtype“ geben einen Hinweis.

dm erklärte den Hintergrundgedanken: „Wie sich was anfühlt, wie sehr etwas gebraucht wird, das weiß ein Jeder häufig erst dann, wenn das eigene Schicksal an der Tür klopft […] Jeden Tag fehlen etlichen ein A ein B oder ein O“. Die Drogerie spielt dabei auf die Blutgruppen A, B und Null an.

Unter dem Facebook-Post finden sich zahlreiche Kommentare.

dm: Die Drogerie möchte mit einer besonderen Aktion auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

dm: Facebook-User kommentieren fleißig unter der Aktion zum Weltblutspendetag

Eine Userin schrieb beispielsweise: „Ich geh regelmäßig Blutspenden! Sollte jeder der es kann machen, einfach mega wichtig! Guter Beitrag!“. Eine andere äußerte sich: „Wenn ich nicht mehr stille dann werde ich auch wieder regelmäßig spenden gehen. Es tut keinem weh und man tut was gutes“.

Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

---------------------------------------------------------

