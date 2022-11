Aldi: Dieses Aktions-Produkt erhitzt die Gemüter – „Kann nur den Kopf schütteln“

Riesen-Ärger um ein Angebot bei Aldi Süd. Ein Kunde regt sich mächtig über ein Produkt auf, dass er beim Einkauf im Discounter entdeckt hat. Der Mann erhebt schwere Vorwürfe, spricht dem Unternehmen aus Mülheim Moral und Gewissen ab.

Aldi Süd hat auf die Kritik reagiert. Der Discounter versucht den Mann zu beschwichtigen und verweist im Zusammenhang mit dem Produkt auf die Nachfrage von Kunden.

Aldi: Dieses Angebot bringt Kunden auf die Palme

Stein des Anstoßes ist ein Heizgerät für den Außenbereich. Der „Terrassenheizer“ sorgt bei kalten Temperaturen draußen für warme Hände und Füße. Dafür verbraucht das Gerät Gas. Für den Aldi-Kunden ein Unding: „Ist irgendwas an Euch vorbeigegangen?“, fragt er und verweist auf Klimawandel und Energiekrise.

Tatsächlich bestehen in Deutschland große Sorgen, dass die Gas-Vorräte womöglich für den anstehenden Winter nicht ausreichen könnten. Heizgeräte für den Außenbereich stehen deshalb schon lange in der Kritik. Das Angebot des Gas-Heizgeräts in diesen Zeiten empfindet der Aldi-Kunde deshalb als Skandal: „Ich hab echt mal geglaubt, Ihr seid auf einem guten Weg, aber das ist mal wieder ein schönes Beispiel, dass Konzerne eben doch vornehmlich zum Geldverdienen da sind. Ohne Moral und Gewissen“, poltert der Kunde und weiter: „Ich kann nur mit dem Kopf schütteln.“

So reagiert Aldi auf die Kritik

Aldi Süd entgegnet, dass sich das Unternehmen „natürlich“ der Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst ist. Der Discounter verweist auf Nachhaltigkeits-Maßnahmen, mit denen Aldi seinen CO2-Abdruck in der Vergangenheit bereits stark reduziert habe. Etwa durch den Verzicht auf Plastik an einigen Stellen oder die Verwendung von Ökostrom.

„Als Discounter müssen wir dennoch auf die Bedürfnisse und Wünsche, des Großteils unserer Kundschaft achten“, rechtfertigt Aldi Süd seine Sortiments-Auswahl. Allerdings verspricht eine Sprecherin des Unternehmens, das Angebot des Terrassenheizers intern prüfen zu lassen.

Ein anderer Aldi-Kunde kann die Kritik an dem Produkt nicht verstehen. Der müsse ja nicht täglich durchlaufen. „Wenn man mal am Wochenende mit der Familie und Freunden für 2 Stunden draußen sitzt, dann ist so ein Gerät vertretbar“, findet er. Das sieht der Aldi-Kritiker ganz anders und bringt Alternativen in Spiel: „Nehmt eine Wolldecke. oder Elektro-Heizdecke. statt so sinnlos Energie zu verschwenden.“