Zoom Gelsenkirchen bringt Tier in Gehege – die Enttäuschung folgt sofort

In der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen gibt es eine neue Bewohnerin. Als man die Dame in das Gehege brachte, um ihr den zukünftigen Mitbewohner Bernd vorzustellen, waren die Erwartungen der Pfleger natürlich hoch – dann folgte jedoch zunächst die bittere Enttäuschung.

Zuwachs bei den Nordamerikanischen Baumstachlern, denn Weibchen Zoe ist auf die Anlage beim alten Schulbus gezogen. Sie ist knapp ein Jahr alt und wurde im Zoo Antwerpen geboren. Sie schließt sich dem gleichaltrigen Männchen Bernd an, der schon seit vergangenem November in dem Gehege in der Zoom Gelsenkirchen lebt. Auch Bernd wurde nicht in Gelsenkirchen geborgen, sondern stammt aus dem Zoo Hoyerswerda.

Zoom Gelsenkirchen: Zoe zeigt noch kein Interesse

Von dem Zusammenleben der beiden hat man im Gelsenkirchener Zoo natürlich große Erwartungen, erhofft sich vielleicht sogar in der Zukunft Nachwuchs. Bevor die beiden aufeinandertrafen, wurde die Baumstachler jedoch erst einmal gewogen. Dann wurden die Tiere zu ihrem brandneuen Holzhaus gebracht, das auch Männchen Bernd bisher nicht kannte.

Nachdem die neue Umgebung genau untersucht wurde, nahm sich Männchen Bernd ein Herz und versuchte, sich seiner neuen Mitbewohnerin Zoe zu nähern. Obwohl sie zuvor eigentlich neugierig auf Bernd reagiert hatte, wendete sie ihrem Artgenossen prompt den Rücken zu.

Eine bittere erste Abfuhr, aber aller Anfang ist ja bekanntlich schwer und die Baumstachler-Dame muss sich sicherlich nur an ihren neuen Mitbewohner gewöhnen. Im Zoo in NRW beobachtet man die beiden Tiere weiterhin, in der Hoffnung, dass diese sich bald besser verstehen werden.

Besucher freuen sich über die neue Bewohnerin

In den sozialen Medien erklärt der Zoom Gelsenkirchen, dass die Baumstachler im Winter in der Regel weniger aktiv sind. Jedoch haben die steigenden Temperaturen in den vergangenen Tagen wohl auch Bernds Laune gehoben, denn die Pfleger haben beobachten können, dass dieser wieder aktiver wird. Man konnte ihn immer wieder dabei bewundern, wie er auf Bäume klettert und dort an Ästen knabbert.

Tierfreunde freuen sich sichtlich über die neue Begegnung in der Zoom Erlebniswelt: „Willkommen in Gelsenkirchen, liebe Zoe“, kommentiert eine im Netz, während eine andere schreibt: „Ach wie schön!“