Zoom Gelsenkirchen: Große Aufregung im Gehege – Besucher staunen nicht schlecht

Über die Feiertage hat der Zoom Gelsenkirchen eine Veränderung im Zoo vorgenommen. Den Besuchern dürfte es sogleich hinterm Eingang auffallen. Aber nicht nur ihnen. Auch bei den Tieren herrschte zuletzt große Aufregung.

In gleich drei Gehegen erleben Besucher wie Tiere eine unerwartete Überraschung. Denn die Zoom Erlebniswelt hat umdekoriert.

Zoom Gelsenkirchen erneuert Alaska-Eingang

„Das Eingangsportal der Erlebniswelt Alaska begrüßt euch ab sofort mit einem neuen Totempfahl!“, verkündet die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen feierlich nach den drei Weihnachtstagen. Der neue elf Meter hohe Pfahl hat einen Durchmesser von 1,20 Meter. Damit „ragt er imposant in die Höhe“ und bietet einen neuen „Blickfang in der Mitte des Tores“, wie der Zoo verspricht.

Der verschönerte Eingang zur Alaska-Themenwelt im Zoo ist jedoch nicht die einzige Veränderung, die der Tierpark über die Feiertage vorgenommen hat. Denn auch der alte Totempfahl hat einen neuen Verwendungszweck gefunden.

Zoom Gelsenkirchen: Aufregung im Tiergehege

„Der alte Totempfahl hat ein neues Zuhause gefunden!“, zeigt der Zoom Gelsenkirchen gleich den nächsten Einsatzort für das Dekostück in einem Video auf Facebook. So wurde er zerstückelt und bei den Wölfen, Baumstachlern sowie Rothalsgänsen in deren Gehegen verteilt. Im Video ist zu sehen, wie vor allem die Wölfe aufgeregt herumlaufen und die Dekoration begutachten.

Der Zoo freut sich über die weitere Verwendung: „Ein Stück Geschichte bleibt also bei uns erhalten und wird Teil der Natur“. Wie das bei den Tieren nun ankommt? Davon müssen sich die Besucher nun selbst ein Bild machen.