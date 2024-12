Zoom Gelsenkirchen: Video geht um – DAS bekommen Besucher sonst nicht zu sehen

Regelmäßig schockiert oder begeistert der Zoom Gelsenkirchen mit aufregenden oder rührenden Tier-Geschichten. Jetzt geht ein Video rum, dessen Inhalt Besucher normalerweise nicht zu Gesicht bekommen…

Der Zoom Gelsenkirchen beherbergt zahlreiche Tiere, die Besucher bestaunen können. Doch nun hat der Zoo sich eine Weihnachts-Überraschung überlegt, mit der man so nicht gerechnet hätte. Denn dieses Tier bleibt normalerweise im Verborgenen und wird nicht von den Besuchern gesehen.

Zoom Gelsenkirchen: Ein Blick hinter die Kulissen

Auf Facebook teilt der Zoo ein Video, das eine ganz besondere Bewohnerin zeigt. „Hinter unserem 16. Türchen versteckt sich ein tierischer Star, den die meisten Besucher nicht zu Gesicht bekommen: die Rote Chile-Vogelspinne Jutta-Agathe!“, heißt es unter dem Post. Jutta-Agathe lebt normalerweise hinter den Kulissen des Zoom Gelsenkirchen und wird in der Zooschule im Unterricht eingesetzt.

In dem rund zweiminütigen Video zeigt eine Tierpflegerin Jutta-Agathe von allen Seiten. Die Tierpflegerin hält die Vogelspinne in ihren Händen, während sie etwas über sie erzählt. „Das Besondere bei Vogelspinnen ist, dass sie nicht nur diese Brennhaare am Hinterleib besitzen, sondern auch an den Füßchen Hafthaare haben und kleine Krallen, die ihnen dann dabei helfen, zu klettern und auch an glatten Oberflächen langzulaufen“, erklärt sie. Wenn die Vogelspinne sich bedroht fühle, streife sie nicht nur ihre Brennhaare ab, sondern stelle sich zudem auf: „Sie hebt dann die Vorderbeine und auch die Zähne leicht an und droht damit dem Angreifer“.

Sind Vogelspinnen eigentlich giftig?

Die Tierpflegerin zeigt, wie Jutta-Agathe sich in ihrem Gehege in der Zooschule des Zoom Gelsenkirchen bewegt und in einer Erdhöhle verschwindet. „In dieser Höhle versteckt sie sich und lauert auch auf ihre Beute“, erläutert sie.

Wenn die Vogelspinne ihre Zähne in ein Beutetier stößt, wird zunächst das Gift injiziert. Dadurch wird das Beutetier dann gelähmt und zusätzlich vorverdaut, woraufhin die Vogelspinne es aussaugen kann, informiert die Tierpflegerin. Das hört sich ganz schön bedrohlich an! Aber die Expertin gibt Entwarnung: „Für den Menschen sind die meisten Vogelspinnen tatsächlich nicht giftig, auch wenn das immer so ein kleiner Mythos ist.“