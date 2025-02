Zoom Gelsenkirchen wendet sich an Besucher – Tier ist kaum wiederzuerkennen

Wie schnell die Zeit wirklich vergeht, kann man am besten an dem Nachwuchs auf der Welt erkennen. Egal ob Mensch oder Tier – an den Kleinsten fällt immer auf, wie schnell das Rad des Lebens sich dreht.

So hat ein süßes Tier-Baby in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen mittlerweile eine echte Verwandlung durchgemacht. Der Zoo zeigt das junge Lebewesen stolz den Besuchern.

Zoom Gelsenkirchen: Pinguin-Baby wird wieder gezeigt!

Im November 2024 ging die frohe Nachricht in der Zoom Gelsenkirchen herum: Die Brillenpinguine haben Nachwuchs bekommen, ein Jungtier ist geschlüpft! Direkt danach wurde es allerdings ruhig um das Tier-Junges, es durfte sich hinter den Zoo-Kulissen in Ruhe weiter entwickeln und wachsen, hat zum Beispiel gelernt, selbstständig Fisch zu essen.

Jetzt, knapp drei Monate später, gibt die Zoom Gelsenkirchen über Facebook ein Update. „Große Freude in der Zoom Erlebniswelt: Das Brillenpinguin-Jungtier ist zurück auf der Pinguinanlage“, heißt es in dem Beitrag am Sonntag (2. Februar). „Diese Woche war es so weit – der Nachwuchs wurde zurück zu den anderen Brillenpinguinen gebracht und darf nun seinen Platz in der Kolonie finden.“

In einem dazugehörigen Video sieht man, wie der kleine Pinguin – getauft auf den Namen Picasso – die ersten schüchternen Schritte in der Anlage der „Großen“ macht.

Zoom Gelsenkirchen: „Erkennt ihr ihn?“

Ab sofort lebt Pinguin Picasso mit den insgesamt 29 anderen Brillen-Pinguinen in der Zoom Gelsenkirchen zusammen – auch, wenn er noch anders aussieht als die erwachsenen Artgenossen.

„Erkennt ihr ihn? Er trägt keinen Kükenpflaum mehr, mit dem er übrigens noch nicht schwimmen könnte, sondern graues, wasserabweisendes Jugendgefieder“, erklärt der Gelsenkirchener Zoo auf Facebook. „Damit unterscheidet er sich optisch von den ausgewachsenen Brillenpinguinen mit ihrem schwarzen Rücken und dem weißen Bauch.“

Die Tierfreunde können es wohl kaum erwarten, sich persönlich von dem neuen Look von Picasso in der Zoom Gelsenkirchen zu überzeugen.