Zoom Gelsenkirchen: Neue Tiere ziehen ein – doch DARUM kannst du sie nicht sehen

Wenn das mal keine guten Nachrichten für die Besucher des Zoom Gelsenkirchen sind! Seit kurzem sind einige neue Tiere in den Tierpark im Ruhrgebiet gezogen.

Die beiden Schimpansen Jacqueline und Krakuska wurden in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen begrüßt. Allerdings könnte es noch etwas dauern, bis die Besucher sie zu Gesicht bekommen – und das aus gutem Grund.

Zoom Gelsenkirchen: Neue Tiere ziehen ein

Sie hatten eine lange Reise hinter sich und sind endlich in Gelsenkirchen im Zoom Erlebniswelt angekommen. Jacqueline und Krakuska haben ein neues Zuhause gefunden und erweitern damit die Schimpansengruppe im beliebten Zoo. Die beiden Weibchen kommen aus dem Zoologischen Garten Krakau, der seine Schimpansenhaltung aufgibt.

Jacqueline wurde am 15. Mai 1978 in einem Biomedical Primate Research Centre geboren. Von dort aus kam sie 2000 in den Zoo Odense in Dänemark. Seit 2008 lebte sie in Krakau. Die jüngere Schimpansin Krakuska wurde von den polnischen Tierpflegern „Kaja“ gerufen. Sie ist am 17. Juni 2006 in Krakau geboren worden.

Die Zoom Erlebniswelt berichtet, dass der Transport nach Gelsenkirchen wie geplant verlief. Allerdings wird es noch etwas dauern, bis die Besucher die beiden Schimpansen zu sehen bekommen.

Schimpansen zunächst in Quarantäne

„Die Tiere werden nun noch eine Zeit in der üblichen Quarantäne hinter den Kulissen verbringen, bevor sie allmählich an einzelne Mitglieder der bereits bestehenden Schimpansengruppe herangeführt werden“, schreibt die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen auf Facebook. Während dieser Quarantänezeit müssen die Tierpfleger die Vorschriften einhalten, die unter anderem darin bestehen, eine komplette Schutzausrüstung zu tragen und Desinfektionsmittel zu verwenden.

Beide Tiere ziehen auf Empfehlung des Europäischen Zuchtprogramms (EEP) nach Gelsenkirchen, da der Zoologische Garten Krakau seine Schimpansenhaltung aufgibt. Im Zoom Erlebniswelt gab es bereits in der Vergangenheit gute Ergebnisse mit der Vergesellschaftung von einzelnen Schimpansen in einer Gruppe.

Da die beiden Schimpansinnen aus Krakau ebenfalls in einer Gruppe leben sollen, bot sich der Gelsenkirchener Zoo mit der weitläufigen Anlage an. Vor allem „Kaja“ soll in Zukunft in eine Gruppe kommen, in der sie die Aufzucht von Jungtieren miterlebt, damit sie zukünftig selbst für Nachwuchs sorgen kann.