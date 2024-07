Zoom Gelsenkirchen: Irre Szenen im Gehege – darauf mussten Besucher lange warten

Ein ganz besonderer Moment in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen! In einem Zoo-Gehege konnten die Besucher endlich eine Vereinigung miterleben. Lange mussten sie sich gedulden, bis sie die Neuankömmlinge nun im Freien begutachten durften.

Und dann gab es auch noch die ein oder andere ungewöhnliche Situation – sowohl für die Besucher als auch die Tiere im Zoom Gelsenkirchen.

Zoom Gelsenkirchen: Schimpansen endlich vereint

Es war eine absolute Premiere für die Besucher und auch für Jacky und Kaja. Die beiden Schimpansinnen durften am Mittwoch (24. Juli) zum ersten Mal gemeinsam mit all ihren neuen Artgenossen auf die große Außenanlage. Die beiden sind erst im vergangenen Jahr aus dem Zoologischen Garten Krakau in Polen nach Gelsenkirchen gezogen.

Inzwischen sind sie Teil der hiesigen Schimpansengruppe und scheinen sich gut mit den anderen zu verstehen. Alle wurden beschnüffelt und nun ging es gemeinsam auf Entdeckungstour. Allerdings lief die nicht für beide Zugezogenen ganz reibungslos ab.

Zoom Gelsenkirchen: Das können jetzt alle sehen

„Das war für Jacky und Kaja ein ganz besonderer Moment“, freut sich der Zoo über die Zusammenführung auf dem Gelände. Allerdings hatte das gleich mehrere Gründe. „Denn der Bodengrund im Außenbereich ihrer früheren Anlage im Zoologischen Garten Krakau bestand aus einem Sandboden anstatt einer Wiese.“

Für die beiden Schimpansinnen stellte das eine große Umstellung dar, besonders für Kaja. Sie wollte das Gras zunächst gar nicht berühren und sprang nur von Stein zu Stein. Zudem war der Rasen auch noch nass. „Nach einer Weile traute sie sich dann aber, den anderen Schimpansen durch das Gras zu folgen, und erkundete auch das Klettergerüst ganz am Ende der Anlage.“

Und Jacky? Die war direkt mutig unterwegs und schnappte sich sofort das Futter, das die Pfleger zuvor auf dem Boden verteilt hatten. In einem Facebook-Video können Nutzer, die bei dem Spektakel selbst nicht zugegen waren, noch einmal mit ansehen, wie Jacky und Kaja ihr neues Reich erkunden.