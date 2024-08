Zoom Gelsenkirchen: Premiere im Gehege – Besuchern bleibt der Mund offen stehen

Es sind Szenen, die man als Zoo-Besucher eigentlich so gut wie nie live miterleben kann – aber in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen konnte man kürzlich Zeuge einer sensationellen Premiere werden!

Die Besucher staunten sicherlich nicht schlecht, als sie am Samstag (24. August) in die Außenanlage bei den Schimpansen blickten. Denn erstmals in der Geschichte der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen wurde dort ein kleines Affenbaby geboren!

Zoom Gelsenkirchen: Affenbaby in Außenanlage geboren

Noch nie zuvor hatte ein Schimpansen-Weibchen im Gelsenkirchener Zoo seinen Nachwuchs in der Außenanlage zur Welt gebracht. Eigentlich ziehen sich die Tiere dafür zurück, oder die Geburt findet unter Aufsicht eines Tierarztes statt. Der Trubel draußen, die zahlreichen Zuschauer – das alles scheint die 25-jährige Affenmutter Alexandra jedoch nicht gestört zu haben. Und so bescherte sie den Besuchern ein unvergessliches Zoo-Erlebnis.

Auf Facebook teilte der Zoom Gelsenkirchen Fotos des neugeborenen Äffchens. „Das Kleine wiegt knapp zwei Kilogramm und klammert sich fest an den Bauch seiner Mutter“, teilt der Zoo mit. Mit dem Baby erhöht sich die Zahl der Schimpansen in der Zoom Erlebniswelt auf 13.

Besucher komplett aus dem Häuschen

Die Zoo-Fans in den Kommentaren sind hin und weg – und überschütten die Schimpansen-Mutter und ihr Kind mit Glückwünschen. „Welch‘ herrliche Nachricht“, schreibt eine Userin. „Herzlich willkommen, kleiner Schatz. Und der Mama Danke und ein glückliches Leben mit dem Nachwuchs.“ Einen Dank an „die tollen Zoom-Mitarbeiter“ schiebt sie natürlich noch hinterher.

Und natürlich kann kaum jemand die Augen von dem kleinen Affenbaby lassen. „Kleine süße Maus!“ oder „So süß“ ist in den Kommentaren zu lesen. Eine Nutzerin ist sogar überglücklich, dass das Kleine exakt an ihrem eigenen Geburtstag zur Welt gekommen ist.

Nun müssen die Pfleger abwarten, bis man das Kleine problemlos für eine Untersuchung von seiner Mutter trennen kann. Denn: „Einen Namen gibt’s noch nicht, denn das Geschlecht ist noch unbekannt.“ Doch nur keine Eile – jetzt soll sich das Kleine erstmal an sein Leben in dieser großen neuen Welt gewöhnen.