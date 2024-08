Zoom Gelsenkirchen bekommt neue Tiere – doch niemand darf sie sehen!

Neuzugang in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen! In einem Video direkt aus dem Zoo gibt er Einblick über die neuen Tiere, die am Wochenende eingetroffen sind.

Doch weder die anderen Lebewesen in der Zoom Gelsenkirchen noch die Besucher dürfen mit den neuen Bewohnern in Kontakt treten. Die insgesamt sechs Neuzugänge wandern nämlich direkt in Quarantäne!

Zoom Gelsenkirchen: Tiere aus holländischem Zoo angekommen

Es sind eigentlich gute Neuigkeiten aus der Zoom Gelsenkirchen. Ganze sechs neue Bewohner durften kürzlich einziehen! „Die Impalas auf der Busch- und Baumsavanne bekommen Unterstützung“, verkündet der Zoo jetzt auf Facebook.

Bisher leben drei weibliche und drei männliche Antilopen gemeinsam mit Giraffen, Tiefland-Nyalas, Blessböcken, Blaugesicht-Hornraben und Rötelpelikanen in der Savanne der Erlebniswelt Afrika. Das wird sich nun allerdings bald ändern.

„In dieser Woche sind sechs weitere Tiere aus dem niederländischen Zoo WILDLANDS in Emmen bei uns eingetroffen“, heißt es vonseiten des Zoos. „Die Impalas sind alle weiblich und zwischen acht Jahren und vier Monaten alt. Das jüngste Weibchen ist gemeinsam mit seiner Mutter zu uns gekommen.“

Zoom Gelsenkirchen: Impalas müssen in Quarantäne

Damit die Impalas, die bis zu drei Meter hoch springen können, auch heil in ihrem neuen Zuhause ankommen, hatten die Tierpfleger der Zoom Gelsenkirchen den Weg in den Stall mit einer Plane abgedeckt. Doch das ist nicht die einzige besondere Maßnahme für die Neuzugänge.

So müssen die sechs Antilopen die erste Zeit in der Zoom Gelsenkirchen erst einmal in Quarantäne verbringen, haben weder Kontakt zu ihren Artgenossen noch zu Besuchern. „Die neu eingetroffenen Impalas werden erst einmal einige Zeit hinter den Kulissen in Quarantäne verbringen, bevor sie die große Außenanlage sowie die weiteren Tiere, die dort leben, kennenlernen werden. Wir halten euch auf dem Laufenden“, erklärt der Zoo auf Facebook dazu. Man darf also gespannt sein, wann die neuen Impalas die ersten richtigen Schritt in der Erlebniswelt machen dürfen!