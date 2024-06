Zoom Gelsenkirchen: Was ist denn mit den Pinguinen los? Blick ins Gehege wirft Fragen auf

Warum sehen die Brillenpinguine momentan so komisch aus, als wären sie von einem größeren Vogel gerupft worden? Und warum sind sie eigentlich so dick? Haben sie zu viel gefressen? Diese Fragen stellen sich zurzeit einige Besucher, die die Tiere in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen beobachten können.

Die Tierpflegerin Rebecca erklärt den Besuchern des Zoom Gelsenkirchen jetzt in einem Instagram-Video, was es damit auf sich hat.

Zoom Gelsenkirchen: Was ist bei den Brillenpinguinen los?

Wer kürzlich die Brillenpinguine in ihrem Gehege im Zoom Gelsenkirchen gesehen hat, hat vermutlich einige Veränderungen bei den Tieren bemerkt. Statt so glatt wie eh und je sehen sie etwas zerzauster aus als sonst. Zudem scheinen die kleinen Tierchen etwas zugelegt zu haben. Woran das liegen mag?

Tierpflegerin Rebecca klärt nun auf: Das liegt an der beginnenden Mauser. Die Pinguine wechseln jedes Jahr um diese Zeit ihr Federkleid. Da sie in dieser Zeit nicht schwimmen können, müssen sie sich vorher mit genug Fisch vollstopfen, um diese Phase zu überstehen. Darum nehmen sie auch gut und gerne mal anderthalb Kilo zu.

Zoom Gelsenkirchen: Bald ist alles wieder normal

Im Pinguin-Gehege sitzen nun also ein paar moppelige und strubbelige Brillenpinguine. Doch die werden nicht ewig so aussehen. In der Zeit von Mai bis Juni wechseln sie ihr Federkleid von einem schmutzigen Gelb wieder zum strahlenden Weiß. Manche Tiere sind bereits durch mit der Transformation, andere warten noch auf ihre Zeit.

Und danach steht wieder die Brutzeit an. Dann haben es die Pinguine eilig, aus ihren Höhlen zurück nach draußen zu kommen und sich mit ihrem Partner um die Eier und anschließend ihren Nachwuchs zu kümmern. Bis dahin passen die Pfleger auf, dass die Tiere auch an Land genügend Futter haben, solange sie nicht im Wasser fressen können.