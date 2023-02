Zoom Gelsenkirchen zeigt besonderes Phänomen – Besucher können sich kaum halten

In der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen können Besucher bestaunen, was es sonst nur in der freien Natur in Afrika, Asien oder Alaska zu sehen gibt. Wilde Tiere, die teilweise vom Aussterben bedroht sind, finden hier ein Zuhause. Hin und wieder bekommen Gäste sogar die Gelegenheit, das besondere Verhalten der Tiere genau zu beobachten.

Ein Video zeigt nun ein besonderes Phänomen zwischen zwei Bewohnern der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen in ihrem Gehege. Beim Anblick der herzerwärmenden Bilder können die Besucher des Zoos kaum noch an sich halten.

Zoom Gelsenkirchen: Video beeindruckt Besucher

Man könnte meinen, auch unter den Pinguinen wird der Tag der Liebe um den 14. Februar herum gefeiert – das zeigt zumindest ein aktuelles Video aus dem Zoo. Zu sehen ist ein Brillenpinguin, der in der Mitte des Geheges ein paar Blätter und Äste zusammenschiebt. Dann nimmt er sie mit seinem Schnabel auf, watschelt zu seinem Nest zurück und stopft das neue Nistmaterial behutsam in die geschützte Höhle seiner Partnerin.

„Ach, wie niedlich“, kommentiert eine Frau das herzzerreißende Schauspiel in Gelsenkirchen, das sich den Besuchern vor Ort und den Zuschauern des Videos bietet. Die Brillenpinguine sind die letzten freilebenden Pinguine auf dem afrikanischen Kontinent, und vor allem in Namibia und Südafrika verbreitet. Für alle, die noch mehr über die Pinguine erfahren wollen, hat sich der Zoo zum Tag der Liebe etwas Besonderes einfallen lassen.

Zoom Gelsenkirchen mit besonderer Aktion

Denn auch unter Pinguinen gibt es Pärchen. Diese können aus zwei Weibchen, zwei Männchen oder aus einem Weibchen und einem Männchen bestehen, erklärt der Zoo.

„Außerdem gibt es ein Trärchen, das aus drei Brillenpinguinen besteht“, heißt es in dem Beitrag zum Video, das der Zoo auf Facebook geteilt hat. Die Pinguinpärchen im Zoo und in der freien Wildbahn bleiben ein Leben lang zusammen.

Passend zum Valentinstag bieten die Tierpfleger der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen am Dienstag (14. Februar) kostenlose Exkursionen an. Neben den Pinguinen gibt es dann auch noch allerhand andere Tiere zu bestaunen. Die Exkursionen starten um 12:30 Uhr und um 14:30 Uhr und dauern jeweils 90 Minuten. Wer teilnehmen möchte, muss sich vorab am Infostand im Eingangsbereich anmelden.