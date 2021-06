Zoom Gelsenkirchen: Nachwuchs geboren! Diese Tiere gelten in freier Wildbahn als ausgestorben

Gelsenkirchen. In der freien Wildbahn sind diese Tiere bereits ausgestorben, doch in der Zoom Gelsenkirchen konnten die Mitarbeiter sich nun über frisch geschlüpften Nachwuchs freuen.

In der Zoom Gelsenkirchen hat es Nachwuchs gegeben. (Archivbild) Foto: Funke Foto Services

Denn in der Zoom Gelsenkirchen sind nun zwei Küken der Edwardsfasane ausgebrütet worden. Eine Sensation für alle Naturfreunde!

In der Zoom Gelsenkirchen sind Küken einer als ausgestorben geltenden Vogelart geschlüpft

„Hahn und Henne kümmern sich sehr gut um ihren Nachwuchs und es macht Spaß, die Familie zu beobachten“, sagt Heiko Janatzek, zoologischer Mitarbeiter der Zoom Erlebniswelt.

In der Zoom hat es Nachwuchs bei den Edwardsfasanen gegeben. Foto: Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen

In Nordrhein-Westfalen ist die Zoom Erlebniswelt der einzige Zoo, der diese Vogelart hält. Die Haltung in einer großen Tropenhalle wie dem ELE Tropenparadies im Zoo Gelsenkirchen ist etwas Besonderes: „Meist werden die Vögel in Volieren gehalten, bei uns teilen sie sich auf rund 2000 Quadratmeter eine großzügige Halle mit zahlreichen anderen tropischen Vogelarten und einer Vielfalt von Pflanzen“, so Janatzek.

Zoom Gelsenkirchen: Edwardsfasane stammen eigentlich aus Vietnam

Edwardsfasane, die aus den Flachlandwäldern Zentral-Vietnams stammen, gehören zu den am meisten bedrohten Vögeln Südostasiens. Unter einigen Experten gelten sie sogar schon als ausgestorben.

Die Weltnaturschutzorganisation IUCN hat den Status dieser Tierart auf ihrer Roten Liste als „vom Aussterben bedroht“ eingestuft. „In der Natur leben noch geschätzte 50 Tiere, möglicherweise gibt es dort aber gar keine Edwardsfasane mehr“, berichtet Heiko Janatzek. Das letzte lebende Tier sei im Jahr 2000 in Vietnam gesichtet worden. Illegale Jagd und Haustierhandel sind Gründe für den drastisch sinkenden Bestand.

Das ist die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen:

wurde am 14. April 1949 eröffnet

heißt mit vollem Namen „Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen“ und ist der umgestaltete ehemalige Ruhr-Zoo

der Zoo ist in vier Erlebniswelten eingeteilt: Alaska, Asien, Afrika und dem Grimberger Hof (Streichelzoo)

beherbergt rund 560 Tiere, die ihren Platz auf einer Fläche von 31 Hektar finden

Gift aus Vietnamkrieg hat viele Vögel das Leben gekostet

Aber auch der großflächige Einsatz des Giftes „Agent Orange“ während des Vietnamkrieges zerstörte nachhaltig den Lebensraum vieler Tiere, wie auch dem Edwardsfasan.

Umso mehr Bedeutung bekommt die Nachzucht dieser Vögel. „Hahn und Henne kennen sich seit knapp einem Jahr und wir sind froh, dass es nun ein Gelege mit gesunden Küken gab“, berichtet Janatzek. Als Nestflüchter können Edwardsfasane vom ersten Tag an selbstständig den Eltern folgen und Nahrung suchen. Sie fressen beispielsweise Sämereien, Früchte oder Insekten.

Zoom Gelsenkirchen: Küken werden später an andere Zoos weitervermittelt

Im Rahmen des Europäischen Zuchterhaltungsprogramms – koordiniert vom Zoo Prag – werden die Küken im Herbst an andere zoologische Einrichtungen weitervermittelt: „Ziel ist es, eine Reservepopulation aufzubauen, damit wir diese wertvolle Tierart erhalten können“, so Janatzek von der Zoom Gelsenkirchen.

So sollen die Tiere, falls sie in freier Wildbahn tatsächlich nicht mehr existieren, zumindest in Gefangenschaft erhalten bleiben. (fb)