Zoom Gelsenkirchen jubelt über niedlichen Nachwuchs – doch Besucher schauen in die Röhre

Das Team der beliebten Erlebniswelt Zoom in Gelsenkirchen ist euphorisch: Es gibt neuen Nachwuchs! Viel niedlicher könnte der nicht sein. Während sich die Tierpfleger an dem Anblick der Jungen erfreuen können, müssen Besucher hingegen in die Röhre schauen. Ein Besuch, um die Neugeborenen zu betrachten, ist derzeit nicht möglich.

Auch interessant: Gelsenkirchen: Grausamer Fund an Bushaltestelle – „Wie herzlos kann man sein?“

Zoom Gelsenkirchen mit putzigem Nachwuchs

Freudig berichtet die Zoom Erlebniswelt: „In der Erlebniswelt Afrika gibt es Nachwuchs!“. Gleich drei kleine Antilopen toben durch die Ställe und Gänge. Die drei Nyala-Jungtiere wurden bereits im Dezember geboren und sind einfach zuckersüß. Doch Besucher müssen sich vorerst mit dem Foto zufriedengeben.

Das könnte dich auch interessieren:

Der Grund: Die eisige Kälte, die aktuell in NRW herrscht. Die Temperaturen sind derzeit viel zu niedrig für die Neugeborenen, sodass sie sich gerade nicht auf die für Besucher einsehbare Außenanlage befinden. Doch in dem Facebook-Post verspricht das beliebte Ausflugsziel: „Sollte sich die Temperatur aber wieder in den Plus-Graden befinden, dann werden die Tierpfleger die Kleinen immer mal wieder dahin mitnehmen.“

Kälte schon länger ein Problem

Es ist nicht das erste Mal, das die kalten Minusgrade ein Problem für die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen darstellen. „In den Wintermonaten müssen sich Besucher auf witterungsbedingte Einschränkungen einstellen, wenn beispielsweise Teile der Rundwege aufgrund von Glättegefahr nicht sicher begehbar sind“, erklärte eine Sprecherin gegenüber DER WESTEN. Das betrifft vor allem die Tiere aus Afrika. In diesem Artikel kannst du mehr darüber lesen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der frische Nachwuchs ist in jedem Fall eine sehr erfreuliche Nachricht. Die drei Jungtiere sind sogenannte Ablieger, wie Zoom auf Facebook schreibt. „Das bedeutet, dass sie sich an geschützten Stellen auf den Boden legen und regungslos warten, während die Mütter auf Nahrungssuche sind. Durch ihre Fellzeichnung sind die Jungtiere gut getarnt und geschützt vor Fressfeinden“, erklären sie im Facebook Post. Sobald es wärmer wird, können Besucher nach Gelsenkirchen kommen und Josy, Elsa und Pablo bewundern!