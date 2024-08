Zoos im Ruhrgebiet: Tierparks für deinen Familienausflug

Im Ruhrgebiet gibt es so einige spannende Orte, die sich für einen Tagesausflug oder Familienausflug anbieten. Doch was geht über einen klassischen Besuch im Zoo? Die Tierwelt mit all ihren Tierarten zu entdecken, kann immer wieder faszinierend sein. Das Highlight vieler Kinder: der Streichelzoo. Leider haben nicht alle Zoos im Ruhrgebiet dieselbe Artenvielfalt zu bieten. Welcher Zoo lohnt sich für einen Ausflug im Ruhrgebiet also am meisten?

Nicht nur die Tierarten, sondern auch Eintrittspreise variieren von Zoo zu Zoo. Während du in manchen Zoos im Ruhrgebiet tief in die Tasche greifen musst, um exotische Tiere zu sehen, sind andere Tierparks wesentlich günstiger. Du musst im Ruhrgebiet also keine Unsummen an Geld ausgeben, um einen tollen Ausflug mit deiner Familie zu machen. In welchen Zoos du im Ruhrgebiet zum besten Preis auf deine Kosten kommst, verraten wir dir.

Zoo im Ruhrgebiet: ZOOM Erlebniswelt

Welche Tiere gibt es im Zoom Gelsenkirchen? Foto: IMAGO/Sven Simon

Gleich schonmal vorweg: Die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen ist der teuerste Zoo im Ruhrgebiet und damit auch auf unserer Liste. Es gibt jedoch so einige Gründe, die den Preis in der Zoom Erlebniswelt für dich rechtfertigen könnten. In der Zoom Erlebniswelt gibt es unzählige Tierarten: Von Elchen, über Biber, Giraffen und Eisbären ist in den Gehegen alles mit dabei. Das liegt vor allem am Konzept des Zoos. Mitten im Ruhrgebiet teilt sich der Zoo in die drei Erlebniswelten Afrika, Alaska und Asien. Auf einer Rundreise wirst du sozusagen einmal komplett um die ganze (Tier-)Welt mitgenommen. Unterwegs stößt du in diesem Zoo im Ruhrgebiet auf viele Highlights.

Natürlich sind die Tierarten das Spektakuläre an einem Zoo im Ruhrgebiet. Nicht ohne Grund heißt der Gelsenkirchener Zoo „Erlebniswelt“. In Video-Simulationen oder auf Spielplätzen können Kinder die Tierwelt erleben. Mache eine Bootsfahrt in einem See mit Nilpferden und beobachte parallel die Affen-Insel. Wie du siehst – einen ganzen Tag in der Zoom Erlebniswelt einplanen. Dafür lohnt sich der Eintrittspreis von 21,50 Euro für Erwachsene und 14 Euro für Kinder dann aber doch.

Größter Zoo im Ruhrgebiet: Zoo Duisburg

Der Zoo Duisburg gehört zu den besten im Ruhrgebiet. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Der Zoo in Duisburg gehört zu den größten Zoos im Ruhrgebiet. Er erstreckt sich gleich über zwei Teile und wird über eine Landschaftsbrücke zu einem großen Tierpark verbunden. In den Gehegen kannst du alle möglichen Tierarten bestaunen. Neben Elefanten, Flamingos und Raubtieren sind die Delfine das Highlight des Zoos in Duisburg. Für einen Ausflug in den Zoo Duisburg solltest du dir auf jeden Fall einen ganzen Tag einplanen.

Das Gute: Findest du nicht gleich einen passenden Tag, besteht kein Anlass zur Sorge. Der Zoon Duisburg hat im Ruhrgebiet ganzjährig geöffnet. Preislich ist der Zoo Duisburg etwas günstiger als die Zoom Erlebniswelt. Erwachsene müssen im Zoo Duisburg ein Eintrittsgeld von 19,50 Euro zahlen, Kinder müssen mit 11 Euro an die Kasse. Wer seinen Hund mit in den Zoo Duisburg nehmen möchte, muss außerdem mit einem Aufschlag von 5 Euro rechnen.

Aquarium im Ruhrgebiet: Sea Life Oberhausen

Welche Tierarten gibt es im Sea Life Oberhausen? Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Du hast die exotischsten Tierarten der Welt schon gesehen? Sicher nicht! Denn was in normalen Zoos im Ruhrgebiet definitiv zu kurz kommt, ist die Unterwasserwelt. Das Sea Life in Oberhausen ist das größte Süß- und Meerwasseraquarium in Deutschland. Wenn du die Unterwasserwelt kennenlernen möchtest, gibt es keinen geeigneteren Ort als den Aquarium-Zoo im Ruhrgebiet.

Du wirst Tierarten zu sehen bekommen, von denen du nicht mal wusstest, dass es sie im Meer überhaupt gibt. Haie, Rochen und Schildkröten sind erst der Anfang der Liste. Im Sea Life in Oberhausen bekommst du vor über 50 Großaquarien mit riesigen Glasflächen den perfekten Einblick in die Tiefe des Ozeans. Der Eintrittspreis liegt im Sea Life Oberhausen bei 23,5o Euro pro Person.

Zoo im Ruhrgebiet: Tierpark Bochum

Warum lohnt sich der Tierpark in Bochum? Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Der kleine Zoo am Bismarckturm in Bochum ist für viele Menschen aus dem Ruhrgebiet unscheinbar, beherbergt auf zwei Hektar aber ziemlich viele Tierarten in seinen Gehegen. Ein weiterer Entdecker-Spaß für Kinder und Interessierte ist das Fossilium, das den Tierpark Bochum ergänzt. Hier finden Besucher fossile Funde von Tierarten und Pflanzenarten. Auf einem Rundgang kannst du vom Gehege der Meeresküste über Alpakas und Kaninchen alle möglichen Tierarten entdecken. Auch einen Streichelzoo gibt es im Tierpark Bochum.

Ein weiteres Highlight für die Kleinen: Der Spielplatz am Eingang. Im Ruhgebiet ist der Tierpark Bochum einer der wenigen Zoos, die das ganze Jahr über geöffnet haben. Wer im Winter einen tollen Spaziergang in einer besonderen Umgebung unternehmen möchte, kann seinen Hund an der Leine in den Tierpark Bochum ausführen. Eintrittspreise liegen im Tierpark Bochum zwischen fünf und zehn Euro.

Zoo im Ruhrgebiet: Zoo Dortmund

Der Zoo Dortmund ist einer der besten im Ruhrgebiet. Foto: imago images/Beautiful Sports

Der Zoo in Dortmund hat dir im Ruhrgebiet viel zu bieten. Tierarten wie Erdmännchen, Zebras, Orang-Utas und Co. warten in den Gehegen des Zoos Dortmund darauf, von dir besucht zu werden. Insgesamt gibt es in Zoo Dortmund im Ruhrgebiet an die 200 Tierarten. Ein Streichelzoo, Rallyes und Führungen für Kinder sind natürlich auch im Angebot des Tierparks enthalten. Das große Highlight bleibt für die Kleinen aber der Spielplatz im Zentrum des Zoos.

Im Vergleich zu den beliebtesten Zoos im Ruhrgebiet bist du mit dem Zoo Dortmund preislich besser aufgehoben. Für das Erlebnis in diesem Tierpark musst du gerade mal die Hälfte vom Eintrittspreis in der Zoom Erlebniswelt bezahlen: 10,50 Euro kostet dich der Besuch im Dortmunder Tierpark.

Tierpark im Ruhrgebiet: Naturwildpark Granat

Was hat der Tierpark Granat zu bieten? Foto: IMAGO/Zoonar

Einen besonderen Tierpark gibt es am Übergang zwischen Ruhrgebiet und Münsterland zu entdecken. Im Naturpark Hohe Mark befindet sich der Tierpark Granat mit stolzen 60 Hektar Fläche. Einen typischen Zoo mit Affen, Zebras und Flamingos findest du hier nicht – das Erlebnis ist trotzdem so einzigartig wie in keinem anderen Zoo im Ruhrgebiet. Der Tierpark Granat ist nicht auf Gehege ausgerichtet, sondern lässt seinen Tieren so viel freien Auslauf wie möglich. Zwischen 400 und 500 heimische und exotische Tiere laufen im Tierpark Granat frei über die Wiesen.

Besondere Tierarten, die sich mit heimischen Tieren nicht verstehen, kommen in Gehegen unter, um vor Fressfeinden sicher zu sein. Wölfe und Kängurus kannst du somit nicht in freier Wildbahn, sondern nur im Gehege anschauen. Der Tierpark Granat ist ganzjährig geöffnet. Eintrittspreise liegen im Tierpark Granat bei ca. 5 Euro – deutlich weniger als in anderen Zoos im Ruhrgebiet.

Zoo im Ruhrgebiet: Tierpark Hamm

Welche Tierarten gibt es im Tierpark in Hamm? Foto: imago stock&people

Im Vergleich zu anderen Zoos im Ruhrgebiet ist der Tierpark in Hamm relativ klein. Dennoch gibt es im Tierpark Hamm viele verschiedene Tierarten zu sehen, die es auch in größeren (und teureren) Zoos im Ruhrgebiet gibt. Landtiere, Raubtiere, Affen, Reptilien und Zebras warten auf deinen Besuch im Tierpark Hamm. Neben den Tierarten können Kinder sich auf dem Spielplatz austoben.

Der Eintrittspreis liegt für Erwachsene bei 9,50 Euro und für Kinder bei 5 Euro. Im Gegensatz zu anderen Zoos im Ruhrgebiet musst du im Tierpark keinen Aufschlag für deinen eigenen Vierbeiner bezahlen – Hunde können völlig kostenlos an der Leine geführt werden.

Zoo im Ruhrgebiet: Tierpark Recklinghausen

Wieso zählt der Tierpark Recklinghausen zu den besten im Ruhrgebiet? Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Der Tierpark Recklinghausen ist auf unserer Liste der kleinste Zoo im Ruhrgebiet. Mit nur 20 Gehegen finden sich im Tierpark nicht unbedingt viele Tierarten, dafür hat der Zoo aber seinen eigenen Charme. Mitten im Herzen des Stadtgartens gibt es in Recklinghausen heimische Tiere in kleineren Gehegen. Pfauen, Ziegen und Esel benötigen nämlich nicht so viel Auslauf und können artgerecht gehalten werden. Im Streichelzoo können Kinder den Tierarten dennoch ganz nah sein.

Das Highlight des Tierparks Recklinghausen ist eine begehbare Vogelhalle. Andere Vogelarten wie Pfaue laufen frei durch den Tierpark Recklinghausen, weshalb Hunde absolut tabu sind. Das Beste am gesamten Park ist der Eintrittspreis. Besucher müssen im Tierpark Recklinghausen keinen Eintritt zahlen – Futterspenden und Geldspenden sind aber gerne gesehen.

Welche Zoos es im Ruhrgebiet gibt, weißt du jetzt. Du möchtest dein Revier etwas erweitern? Dann solltest du in den besten Zoos in NRW vorbeischauen.