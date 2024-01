Gelsenkirchen: Grausamer Fund an Bushaltestelle – „Wie herzlos kann man sein?“

In Gelsenkirchen gibt es so manche Ecke, bei der man lieber nicht zwei Mal hinsehen möchte. Immer wieder stellen Menschen ihren Müll einfach mitten an der Straße ab, wie du zum Beispiel hier lesen kannst.

Doch was eine Frau jetzt an einer Haltestelle in Gelsenkirchen entdeckte, ist auf eine ganz andere Art schockierend. Es geht um ein wehrloses Lebewesen.

Gelsenkirchen: Tier einfach ausgesetzt

Die Frau aus Gelsenkirchen machte ihren Fund am Freitag (12. Januar) in einer lokalen Facebook-Gruppe öffentlich. Sie schreibt: „Auf dem Weg ins Büro habe ich beim Vorbeifahren an der Bushaltestelle eine zugedeckte Box gesehen. Bin zurückgefahren und habe nachgeschaut…. es ist eine süße Katze drin.“

Die Gelsenkirchenerin konnte das arme Tier nicht einfach an der Haltestelle „Waldschenke“ seinem Schicksal überlassen, reagierte sofort. „Sie ist jetzt mit im Büro, beim Tierheim habe ich auf den AB gesprochen und warte auf Rückruf.“

Einige Stunden später gab die Facebook-Nutzerin der Community ein Update, dass die Katze nun im Tierheim sei und untersucht werde. „Hoffentlich ist sie fit und findet ein tolles neues Zuhause“, spricht die Gelsenkirchenerin wohl vielen Tierfreunden aus der Seele. Die finden allerdings noch andere Worte.

Gelsenkirchen: „Diese Menschen müsste man bestrafen“

Im Kommentarbereich des Facebook-Beitrags kriegen sich viele Nutzer gar nicht mehr ein, können die Herzlos-Aktion an der Bushaltestelle kaum fassen.

„Das ist jetzt ein Scherz, oder ? Wie kann man bei diesen Temperaturen ein Tier aussetzen? Ich hoffe, dass man die ‚Besitzer‘ findet.. Ansonsten kann die Person auch gerne mal bei mir klingeln…Unfassbar! Schön, dass sich jemand gekümmert hat“, kommentiert eine Frau. „Also ganz ehrlich, ich bin entsetzt. Mir ist das letztes Jahr auf dem Parkplatz, am Stadtwald in Buer auch passiert! Box mit Katze zugedeckt! Unglaublich, diese Menschen müsste man wirklich bestrafen! Das macht mich wirklich traurig und wütend“, findet auch eine weitere. „Wie herzlos kann man sein?“, fragt sich eine andere.

Viele Gelsenkirchener bedanken sich auch bei der Katzen-Retterin, dass sie nicht weggeschaut und sich des armen Tieres angenommen hat.