Zoom Gelsenkirchen mit besonderem Angebot – doch du musst schnell sein

Im Zoom Gelsenkirchen gibt es allerhand Tiere zu bestaunen. Ein besonderes Highlight dürfte für viele Besucher die verschiedenen Erlebniswelten „Alaska“, „Afrika“ und „Asien“ sein. Doch der Zoo bietet seinen Besuchern sogar noch mehr an – du musst allerdings schnell sein.

Viele Menschen sind von Tieren fasziniert. Wie viele Arten es tatsächlich auf der Welt gibt, das wird wohl nie herausgefunden werden. Dennoch wollen vor allem Kinder und Jugendliche so viel wie möglich über die unterschiedlichen Lebewesen erfahren. Der Zoom Gelsenkirchen hat deswegen ein besonderes Angebot für Schüler. Es ist sehr beliebt. Hier ist Schnelligkeit gefragt.

Im Zoom Gelsenkirchen kannst du noch etwas lernen

Der Zoom Gelsenkirchen bietet nämlich den sogenannten Zooschulunterricht an – und das nicht erst seit gestern. Das Angebot wird gerne angenommen. „Wusstet ihr, dass wir in der Zoom Erlebniswelt auch Zooschulunterricht anbieten? Warum haben Giraffen so lange Zungen und Eisbären eine schwarze Haut? Auf solche und viele andere Fragen rund um Tiere, Lebensräume und deren Bedrohungen hat die Westenergie Zooschule Antworten – altersgerecht und kurzweilig aufbereitet“, heißt es in einem Facebook-Beitrag auf dem offiziellen Account des Zoos am Montag (9. Januar).

„Egal ob für Kindergärten, Schulen, Berufskollegs oder Lehrerfortbildungen: Für jede Zielgruppe gibt es das passende Zooschulangebot. Dabei geht es vor allem um Arten- und Naturschutz und wie dieser im Alltag umgesetzt werden kann“, heißt es weiterhin in dem Post.

Zoom Gelsenkirchen: Programme kosten nichts

Die Programme seien kostenlos und richten sich an alle Bildungseinrichtungen. Doch die Termine seien immer sehr schnell ausgebucht. Termine können auf der Webseite des Zoom Gelsenkirchen gemacht werden.