Bester Zoo in NRW gewählt – Zoom Gelsenkirchen tauchte in Ranking gar nicht erst auf!

Immer dann, wenn die Tage kürzer und die Lichter gemütlicher werden, dann neigt sich das Jahr dem Ende hinzu. 2023 hat uns viele schwere Stunden, aber auch schöne und bewegende Geschichten beschert.

Eine davon fand im August statt, als ein Zoo in einem bundesweiten Ranking zum besten Tierpark in NRW gewählt wurde. Es handelte sich nicht etwa um die Zoom Gelsenkirchen, sondern um einen Tierpark, der auf den ersten Blick nicht unbedingt als Favorit galt.

Das ist der beste Zoo in Deutschland

Um den besten Zoo in Deutschland zu küren, hat das Reiseportal „Holidu“ insgesamt 25 Zoos und Tierparks genauer unter die Lupe genommen und dabei konnte ein Zoo aus NRW besonders hervorstechen. Für den Platz an der Spitze hat „Holidu“ aber nicht nur auf die Größe des Zoos oder die Anzahl der Tiere geachtet.

+++ Zoo in NRW greift durch – Besucher müssen sich umstellen +++

In die Gesamtbewertung fließen dabei auch der Eintrittspreis, Artenvielfalt, öffentliche Bewertungen und kulinarische Angebote ein. Extra-Punkte verteilte das Reiseportal für Sonderangebote wie Aquarien oder Streichelzoos. Den Platz an der Spitze ergatterte am Ende der Wilhelma Stuttgart, welcher sich fortan bester Zoo in Deutschland nennen konnte. Aber wer belegt den Platz an der Sonne als bester Zoo in Nordrhein-Westfalen?

Hier liegt der beste Zoo in NRW

Der beste Zoo in NRW ist laut „Holidu“ der Grüne Zoo Wuppertal. „Der Wuppertaler Zoo besticht durch seine einzigartige Lage. An einem grünen Hang gelegen, ermöglicht er den Besuchern nicht nur eine beeindruckende Vielfalt an Tieren, sondern auch atemberaubende Ausblicke auf die Stadt“, so das Fachurteil.

Ein weiterer großer Vorteil des Wuppertaler Zoos ist, dass er auch preislich als sehr kinderfreundlich gibt. Der Eintritt pro Kinder beträgt gerade mal 1,70 Euro. Auch kulinarisch kommt man im Wuppertal Zoo günstig weg. Für eine Bratwurst mit Pommes zahlt man hier gerade einmal 6,20 Euro. Obwohl der Preis schon sehr niedrig ist, gibt es trotzdem einen anderen Zoo in NRW, welcher die günstigsten Eintrittspreise in NRW hat, (hier nachzulesen).

Den größten Zoo in NRW gibt es hier

Mit rund 10.000 Tieren und insgesamt 780 Tierarten gilt der Kölner Zoo laut dem Reiseportal als größter Zoo in NRW. Damit hat es der Kölner Zoo auch mit Platz 7 in die Top Ten von Deutschland geschafft. Knapp dahinter befinden sich im Ranking der Zoo Duisburg (Platz 11), der Allwetterzoo Münster (14), der Zoo Dortmund (20) und der Zoo Krefeld (22). Der eigentlich flächenmäßig größte Zoo ist die Zoom Gelsenkirchen, welcher aber in dem Ranking von „Holidu“ gar keine Berücksichtigung fand.

Warum die Zoom in Gelsenkirchen nicht berücksichtigt wurde, erklärte eine Sprecherin von „Holdiu“ damit, dass jedes Bundeland etwa gleichmäßig mit der Anzahl an Zoos vertreten sein sollte. „Für NRW waren insgesamt sieben Einrichtungen vertreten, weshalb ausgesiebt werden musste. Dann hat es wohl die Zoom getroffen – zu dicht an Dortmund“, so die Sprecherin.