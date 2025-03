Zoom Gelsenkirchen: Eindeutige Szenen im Eisbären-Gehege – doch Besucher müssen Hoffnung begraben

Erst vor kurzer Zeit konnten die Besucher des Zoom Gelsenkirchen irre Szenen im einem der Gehege beobachten. Plötzlich erstrahlten die Brillenpinguine nämlich in den buntesten Farben und sorgten damit für viele verwunderte Gesichter bei den Zoobesuchern (>>DER WESTEN berichtete). Nun sorgte jedoch das Treiben in einem anderen Gehege für Aufsehen.

Derzeit dürfen drei Eisbären den Zoom Gelsenkirchen ihr Zuhause nennen. Antonia, Bill und Lara heißen die Besucherlieblinge, die im Alaska-Bereich des Zoos zu finden sind. Besucher konnten nun eindeutige Szenen in ihrem Gehege beobachten.

Zoom Gelsenkirchen: Eindeutige Szenen im Eisbären-Gehege

So langsam kündigt sich der Frühling in Deutschland an – und damit auch die Paarungszeit der Eisbären. Während dieser besonderen Zeit können Besucher die beiden Eisbären Lara und Bill dabei beobachten, wie sie umherturteln. Der Zoom Gelsenkirchen berichtet in einem Facebook-Beitrag, dass das Männchen und das Weibchen gerade phasenweise auf einer Anlage zu beobachten sind und sich gerne miteinander beschäftigen.

„Die Paarungszeit bei Eisbären kann bereits Ende Februar beginnen und bis Mai andauern. In dieser Zeit verstehen sich die Tiere besonders gut. Abseits dieser Phase sind Eisbären Einzelgänger und leben allein“, erklärt der Zoom Gelsenkirchen in dem Beitrag. Heißt das etwa, dass Besucher sich bald auf Nachwuchs freuen dürfen?

Gibt es bald Nachwuchs bei den Eisbären?

Leider muss der Zoom Gelsenkirchen diese Frage verneinen: „Bill ist hormonell verhütet, denn der Europäische Zoo- und Aquarienverband (EAZA) möchte die genetische Vielfalt der Eisbären-Population sichern“, heißt es. Da Laras Mutter schon sehr viel Nachwuchs bekommen habe, sei ihr Genpool schon sehr verbreitet. Außerdem haben Lara und Bill bereits Nachwuchs gezeugt – Eisbärin Nanook lebt mittlerweile im Tierpark Hellabrunn in München. „Zudem ist Lara mit ihren 20 Jahren in einem Alter, in dem Nachwuchs seltener wird“, erklärt der Zoo weiter.

So müssen Besucher ihre Hoffnungen auf weiteren Eisbären-Nachwuchs wohl vergraben. Antonia, die kleinwüchsige Eisbärin des Zoom Gelsenkirchen, erkundet übrigens auch ab und an die anderen Anlagen und wurde bereits beim Buddeln auf Laras gewohnter Anlage entdeckt!