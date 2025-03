Zoom Gelsenkirchen macht es offiziell: Auf diesen Moment haben Besucher lange gewartet

Der Zoom Gelsenkirchen begeistert an 365 Tagen im Jahr Groß und Klein. Die rund 900 Tiere leben auf der über 30 Hektar großen Fläche in den drei Erlebniswelten Alaska, Afrika und Asien und können dort von nah und fern beobachtet werden.

Neben den zahlreichen Tieren bietet der Zoo außerdem weitere spannende Attraktionen. Eins dieser Highlights ist nun endlich wieder zurück. Es befindet sich mitten in der Erlebniswelt Afrika – Zoom-Besucher können es kaum abwarten…

Zoom Gelsenkirchen: Endlich ist es offiziell

Die Zoom Gelsenkirchen macht es nun offiziell: „Die African Queen ist zurück“! Endlich können Zoo-Besucher wieder an Bord des Schiffes steigen und eine entschleunigende Bootsfahrt über den Afrikasee genießen“, teilte der Zoo bei Facebook mit und verkündet: „Das Boot fährt (witterungsabhängig) täglich von 10:30 Uhr bis 17:10 Uhr für etwa 20 Minuten durch die Erlebniswelt Afrika.“ In den Wintermonaten mussten Besucher auf die Fahrt mit der African Queen leider verzichten…

Doch was erwartet die Zoo-Besucher eigentlich? „Vom Bootssteg am See beginnt eure Reise durch die faszinierende Wildnis Afrikas: Beobachtet Paviane, die auf ihrer Insel herumtollen, und gleitet vorbei an üppig bewachsenen Ufern. Ein Highlight ist die Fahrt mitten durch eine Höhle mit einem tosenden Wasserfall“, klärt die Zoom Erlebniswelt auf.

Das „Afrika-Feeling“ wird vervollständigt, wenn die Landschaft sich schließlich verändert und die große Savanne sich vor dir öffnet. „Hier könnt ihr Zebras, Antilopen und Nashörner beim Sandbaden am Ufer entdecken“, verrät der Zoom Gelsenkirchen.

Zoo-Besucher können es kaum abwarten

Die Besucher können es kaum erwarten und drücken ihre Freude in den Kommentaren des Posts aus. „Endlich können wir wieder in See stechen“, freut sich eine Zoom-Besucherin. „Wir waren vor drei Jahren sehr begeistert und kommen dieses Jahr gerne mit unserer Tochter wieder“, freut sich ein anderer Tierfreund. Na dann kann die heitere Fahrt ja beginnen.