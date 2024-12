Zoom Gelsenkirchen: Pfleger stellen Box in Gehege – am Morgen klappt ihnen die Kinnlade herunter

Wer regelmäßig dem Zoom Gelsenkirchen einen Besuch abstattet, kann dort immer wieder allerhand Neues entdecken. Ob neu gestaltete Gehege oder tierische Neuzugänge: die Betreiber tun einiges dafür, um Tier-Liebhaber bei Laune zu halten.

Doch gerade bei neu eingezogenen Tieren müssen die Pfleger in der Regel drastische Maßnahmen ergreifen. Wer nicht im Zoom Gelsenkirchen geboren wurde, muss so erst mal eine lästige Quarantäne über sich ergehen lassen. Davor war jetzt auch Neuzugang „Bernd“ nicht gefeit.

Zoom Gelsenkirchen: Box mit irrem Inhalt

Bei dem Vierbeiner soll es sich um einen sogenannten Baumstachler handeln. Aus der Familie der Nagetiere stammend, sehen die niedlichen Tiere Stachelschweinen zum Verwechseln ähnlich. Aber im Gegensatz zu ihren stacheligen Verwandten leben sie vorrangig in luftigen Höhen auf Bäumen.

Baumstachler „Bernd“ wurde ursprünglich im Zoo Hoyerswerda in Sachsen geboren. Um ihm den Einzug in sein neues Zuhause im Zoom Gelsenkirchen am Donnerstagabend so leicht wie möglich zu machen, durfte sich der Nager von seinem neuen Gehege zunächst vom Boden aus seiner Transportbox heraus einen ersten Eindruck verschaffen. Die Pfleger staunten aber nicht schlecht, was sie am Freitagmorgen sahen.

Bernd unter tierischer Beobachtung

Denn über Nacht hatte Bernd die gewohnte Transportbox verlassen und war bereits auf einen der Bäume geklettert. Die Pfleger mussten erst mal das Gehege nach ihm absuchen, bis sie ihn in einer höher gelegenen Hütte sahen. Ein Video von heute Vormittag zeigt deutlich, dass sich der Baumstachler im neuen Gehege schon richtig wohlzufühlen scheint.

Zwar starb sein tierischer Artgenosse Churchill in diesem Jahr. Aber ganz allein ist Bernd im neuen Gehege des Zoom Gelsenkirchen nicht. Denn nachdem die Anlage komplett umgestaltet wurde, sind hier drei Rothalsgänse eingezogen, die den Neuzugang auch bereits „neugierig mit Sicherheitsabstand“ auf seiner Erkundungstour beobachteten. Ob da bald eine neue Freundschaft entstehen wird?