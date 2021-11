Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen „der schlechteste im Land“? Anwohner hat jetzt eine Idee

Gelsenkirchen. Der Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen erhitzt immer wieder die Gemüter. Ein Anwohner hat ihm nun ein vernichtendes Prädikat verliehen: „Der schlechteste Weihnachtsmarkt im ganzen Land“.

Doch der junge Mann möchte nicht nur Kritik üben - er hat auch Vorschläge, um den Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen wieder auf ein neues Level zu heben.

Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen soll „der schlechteste im ganzen Land“ sein

„Findet ihr auch, dass unser Weihnachtsmarkt mit der schlechteste ist im ganzen Land?“, fragt Julian von Ehrenberg (29) in einer lokalen Facebook-Gruppe.

Julian von Ehrenberg hat Vorschläge zur Verbesserung des Weihnachtsmarkts in Gelsenkirchen. Foto: privat

Fast nur Fressbuden, ein Weihnachtsbaum, der seinen Namen nicht verdient hat („blauweiß Quatsch“) und überhaupt zu wenig Angebot. Der Mitarbeiter aus dem Bergmannsheil in Gelsenkirchen lässt kaum ein gutes Haar am Weihnachtsmarkt der Ruhrpott-Stadt.

So soll der Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen wieder aufblühen

Um den Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen wieder attraktiver für Händler zu machen, schlägt Julian von Ehrenberg vor, keine Standgebühr mehr von den Händlern zu verlangen.

So könnte der Markt wieder interessanter für Handwerks-Künstler werden, was wiederum für mehr Atmosphäre sorgen könnte. Damit könnten Standflächen vom Hauptbahnhof bis zum Musiktheater vergeben werden.

Dazu ein „richtiger 15-Meter-Tannenbaum jeweils am Musiktheater, Heinrich-König-Platz und am Hauptbahnhof und schon läuft es rund“, schlägt der Gelsenkirchener vor.

So reagieren die Gelsenkirchener auf die Weihnachtsmarkt-Vorschläge

Mit seinen Vorschlägen hat der Gelsenkirchener eine emotionale Diskussion losgetreten. „Das ist doch mal eine sinnvolle Anregung! Ich persönliche finde diese Ideen richtig gut!“, schreibt eine.

Ein anderer kann die Kritik nicht verstehen. Vor fünf Jahren hätte er dem 29-Jährigen noch zugestimmt. Aber zuletzt habe sich der Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen mit dem Weihnachtsdorf auf dem Heinrich-König-Platz deutlich verbessert. „Was genau gibt es daran zu meckern? Warst du mal in Herne in der City? Da ist der Weihnachtsmarkt ne Katastrophe. Oder in Dortmund? Da treten se dich tot...“, schreibt er.

Andere loben die Vorschläge des 29-Jährigen, glauben aber nicht mehr an den Standort Gelsenkirchen. Doch davon möchte Julian von Ehrenberg nichts wissen.

Schalke-Spieler auf Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen?

Im Gespräch mit DER WESTEN spinnt der Gelsenkirchener weiter. Er wünscht sich kreativere Aktionen zur Werbung für den Weihnachtsmarkt in seiner Stadt.

+++Zoom Gelsenkirchen: Besucher aus dem Häuschen – endlich können sie diesen süßen Nachwuchs sehen+++

Sein Vorschlag: „Warum nicht zwei Schalke-Spieler dazu motivieren, einen der Weihnachtsbäume blau-weiß anzusprühen“, damit über Gelsenkirchen nicht immer nur als die ärmste Stadt Deutschlands berichtet werde.

Mehr positive Berichterstattung würde auch wieder kaufkräftige Leute in die Innenstadt ziehen.

