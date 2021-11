Zoom Gelsenkirchen: Besucher aus dem Häuschen – endlich können sie diesen süßen Nachwuchs sehen

Gelsenkirchen. Oh mein Gott, wie niedlich sind die denn? Die Besucher bekommen im Zoom Gelsenkirchen seit neustem einen wirklich goldigen Anblick geboten.

Endlich war es soweit: Im Zoom Gelsenkirchen ist der dreifache Löwennachwuchs ab sofort in seiner Höhle am Besucherweg für die Öffentlichkeit zu sehen. Zuvor verbrachten die neugeborenen Tiere ihre Zeit in der Wurfbox.

Zoom Gelsenkirchen: Ab sofort kannst du DIESEN süßen Nachwuchs bestaunen

Und dieser Tag wurde auch gebührend gefeiert: Oberbürgermeisterin Karin Welge und Markus Karl, Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Gelsenkirchen, enthüllten das zeitweise verdeckte Innengehe. Der Blick auf den flauschigen Nachwuchs ist ab jetzt freigegeben.

Die putzigen Löwen-Babys bereichern den Zoom Gelsenkirchen. Foto: ZOOM Erlebniswelt

„Ich freue mich sehr, Ihnen heute die drei neuen Bewohner der Zoom Erlebniswelt präsentieren zu können. Gelsenkirchen kann wirklich stolz auf seinen besonderen Zoo sein, der regelmäßig zum familienfreundlichsten und einem der besten Zoos in Deutschland gekürt wird. Und jetzt ist die Zoom Erlebniswelt um gleich drei Attraktionen reicher“, sagte die Oberbürgermeisterin.

Zoom Gelsenkirchen: Löwenbabys ab jetzt auch für Besucher sichtbar

Bei dem Löwenbaby-Trio handelt es sich um drei Weibchen. Sie hören auf die Namen Jamila, Malaika und Kumani. Laut des Zooms entwickeln sich die Tiere „prächtig“.

--------------------

Das ist die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen:

Die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen wurde bereits1949 eröffnet

Nach Umbau und Erneuerungen wurde der Park, der zuvor noch den Namen Ruhr-Zoo Gelsenkirchen trug, umbenannt

Das Gelände erstreckt sich über 34 Hektar, beherbergt 100 Tierarten und rund 900 Tiere

Es gibt vier Themenbereiche: Alaska, Afrika, Asien und Grimberger Hof

Träger sind die Stadtwerke Gelsenkirchen

Jährliche Besucherzahl: Rund 750.000 (Stand: 2017)

Leiter sind Harald Förster und Dr. Hendrik Berendson

-------------------

Das Geburtsgewicht von durchschnittlich 1,3 Kilogramm haben die Löwen mittlerweile mehr als verdreifacht. Sie werden noch einige Wochen gesäugt, nehmen aber auch schon feste Nahrung wie beispielsweise Fleisch zu sich.

Zoom Gelsenkirchen: Wie lange der süße Nachwuchs bleibt, ist noch ungewiss

Ob sich die kleine Löwenfamilie im vorderen einsehbaren Bereich des Innengeheges aufhalten will oder im hinteren, dürfen sie selbst entscheiden. Von daher kann es sein, dass der süße Nachwuchs zeitweise für Besucher nicht zu sehen ist.

-----------------

Weitere Nachrichten zum Zoom Gelsenkirchen

Zoom Gelsenkirchen: Herzzerreißende Nachricht im Tierpark! Besucher den Tränen nahe

Zoom Gelsenkirchen mit großer Ankündigung! DARAUF haben die Besucher sehnsüchtig gewartet

Zoom Gelsenkirchen: Überraschung! SIE bekommen die Besucher sonst nicht zu sehen

--------------------

Wie lange das Löwenbaby-Trio im Zoom Gelsenkirchen bleiben wird, steht noch nicht fest. Die Besucher hätten aber sicherlich nichts gegen einen längeren Aufenthalt dieser süßen Tierchen… (cf)