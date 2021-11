Gelsenkirchen: Ungewöhnlicher Anblick im Zentrum! Dahinter steckt DIESES Mega-Event

In Gelsenkirchen wirft ein großes Event seinen Schatten voraus. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. Na, was ist denn da los in Gelsenkirchen? Dieser Anblick mitten in der Stadt dürfte viele Anwohner verwundern.

In Gelsenkirchen wird nämlich in der Woche vom 2. bis zum 5. November ein besonderer Besuch empfangen. Dabei geht es um ein wichtiges Event.

Gelsenkirchen: Ungewöhnlicher Anblick im Zentrum

Bei diesem Event handelt es sich um die UEFA Euro 2024. Und nein, wir schreiben aktuell nicht das Jahr 2024. Dennoch hat Gelsenkirchen bereits mit den Vorbereitungen für das Mega-Fußballevent begonnen. Denn in dieser Woche besucht eine Delegation der UEFA und des DFB die Stadt.

Fakten über die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

In verschiedenen Workshops und Besichtigungen vor Ort sollen sich die Teilnehmer ein Bild von dem Spielort Gelsenkirchen machen, wie die Stadt mitteilte.

Gelsenkirchen: UEFA Euro 2024 wirft ihren Schatten voraus

„Auf dem Programm stehen unter anderem Workshops zu den Bereichen Marketing, Kommunikation und Tourismus sowie Sicherheit, Mobilität und Nachhaltigkeit“, heißt es in einer Pressemeldung der Ruhrpottstadt. Außerdem steht für das Gelände, auf dem die Fan-Zone geplant ist, ein Besuch an.

Zu diesem Anlass hat sich die Bogestra noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ein Bus wurde bereits mit dem offiziellen Gelsenkirchener Host City-Logo versehen. Er wird einen Monat lang in der Stadt unterwegs sein.

„Die Organisation der Europameisterschaft ist eine anspruchsvolle Aufgabe, an der derzeit etwa 80 Beteiligte behördenübergreifend zusammenarbeiten“, erklärt die Leiterin des städtischen EM-Büros, Kathrin Albrecht. „Da ist es enorm wichtig, sich frühzeitig und regelmäßig auszutauschen, damit der Ball am Ende auch reibungslos laufen kann.“

Gelsenkirchen: In der Stadt ist aktuell ein besonderer Bus unterwegs. Foto: Stadt Gelsenkirchen - Gerd Kaemper

Der nächste, wichtige Schritt auf dem Weg zur UEFA Euro 2024 ist das Einreichen des gesamten städtischen EM-Konzeptes bis zum Sommer 2022. Im Oktober 2022 werden die Gelsenkirchener EM-Botschafter präsentiert und es startet die Akkreditierung der Volunteers. Außerdem wird es im Vorfeld der EM eine Trophy-Tour geben, bei der der Pokal nach Gelsenkirchen kommt. Auf die Gelsenkirchener kommt also einiges zu. (gb)

