Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Besucher schlendern zwischen Buden umher – und sind fassungslos

Wenn in lokalen Facebook-Gruppen über den örtlichen Weihnachtsmarkt diskutiert wird, dann ist nur selten etwas Positives zu hören. „Früher war alles besser“, „Der Glühwein ist zu teuer“, „Der Weihnachtsbaum ist hässlich“ – von diesen Stimmen gibt es Jahr für Jahr mehr als genug.

Umso überraschender ist es nun, was die Besucher des Weihnachtsmarktes in Gelsenkirchen im Netz von sich geben. Gerade in Städten, deren Image nicht das Beste ist – und da gehört Gelsenkirchen leider dazu – kennt die Kritik an Weihnachtsmärkten eigentlich kaum Grenzen. Doch in diesem Jahr ist das offenbar anders.

Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen kommt gut an

Auf der Facebook-Seite des Gelsenkirchener Stadtmarketings – „Gerne Gelsenkirchen“ – posteten die Verantwortlichen einen Beitrag mit einigen professionellen Fotos des Weihnachtsmarktes auf dem Heinrich-König-Platz in der City, inklusive Infos zu allen anderen Weihnachtsmärkten in Gelsenkirchen und deren Öffnungszeiten.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Schaut mal, der Weihnachtsmarkt City schaut auch von oben schön aus!“, schreibt das Stadtmarketing dazu. „Hier könnt ihr euch noch bis zum 23. Dezember gemütlich mit Freunden auf Weihnachten einstimmen.“ Und überraschenderweise klingt es in den Kommentaren ganz so, als ob die Besucher der Stadt hier Recht hätten.

Besucher begeistert: „Wirklich erstaunlich“

„Abends sieht immer alles schön aus“, freut sich eine Besucherin über die hell leuchtenden Stände. Eine anderer Nutzerin stimmt zu: „Wir sind am Samstag nur kurz vorbei gegangen und waren erfreut, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ganz gut aussieht. Werden da in den kommenden Tagen mal rüber schlendern.“

Andere machen gar keinen Hehl daraus, dass sie mit diesem Anblick nicht gerechnet haben: „Sehr schön. Wirklich erstaunlich. Und wunderschön.“ Einige User wünschen sich sogar mehr davon: „Ich kann nicht verstehen, warum nicht der gesamte Platz für den Weihnachtsmarkt genutzt wird.“

Na dann steht der vorweihnachtlichen Stimmung in Gelsenkirchen ja nichts im Wege!