Veltins-Arena: Schock-Absage nach Taylor Swift in Gelsenkirchen– Mega-Show fällt aus

Taylor Swift hat die Zuschauer in der Veltins-Arena drei Tage in Folge zur Ekstase gebracht. Die Fans des US-Superstars kamen aus aller Welt, um den Deutschland-Auftakt der „Eras Tour“ live verfolgen zu können. Das Urteil der „Swifties“ über die Auftritte in Gelsenkirchen fiel mehr als eindeutig aus >>>.

Doch nach der Show ist vor der Show. Schon eine Woche nach Taylor Swift kommt die Band Rammstein für satte fünf Auftritte in Folge nach Gelsenkirchen. Es sollte nicht das letzte Event in diesem Jahr in der Veltins-Arena bleiben. Eines jedoch wurde jetzt aus heiterem Himmel abgesagt.

Veltins-Arena: Mega-Event abgesagt

Die Nachricht hatte im vergangenen Herbst für enormes Aufsehen gesorgt. Schließlich hat es ein Event wie dieses noch nie in der Veltins-Arena gegeben. Drei Wochen nach dem Rammstein-Konzert-Marathon auf Schalke sollte es soweit sein. Doch jetzt wurde das Monster-Jam-Event abgeblasen.

„Aufgrund unvorhergesehener Umstände“ sei der Vertrag mit der PK Events GmbH nicht nur für das Event am 17. August 2024 in Gelsenkirchen sondern auch für die Veranstaltung am 5. Juli 2025 in Frankfurt (Deutsche Bank Park) gekündigt worden. Beide Events fallen deshalb nach Angaben des Veranstalters ersatzlos aus.

Das passiert mit Tickets für das Event in der Veltins-Arena

Wer sich bereits Eintrittskarten für eine der beiden Monstertruck-Shows gesichert hatte, soll sich entweder an die jeweilige Verkaufsstelle oder den Veranstalter wenden. Dort werde man sich um die Rückerstattung der Kosten kümmern. Das sind die Kontaktdaten von „PK Events“:

Dirksstr. 57, 25980 Sylt

Email: post@pk-events.com

Die Verantwortlichen der Show (Feld Motor Sports) hoffen, dass die Shows zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt werden können: „Wir freuen uns darauf, unsere Fans wieder zusammenzubringen und zu unterhalten, wenn Monster Jam nach Gelsenkirchen und Frankfurt zurückkehrt.“ Ein Termin dafür steht allerdings noch nicht fest.