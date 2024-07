Taylor Swift auf Schalke: Neues Video verbreitet sich unter Swifties – mit echtem Geheimtipp

Gelsenkirchen ist im Taylor-Swift-Fieber. Die Konzerte des gefeierten Mega-Stars aus den USA rücken immer näher. Am Mittwoch (17. Juli) gibt die Sängerin ihre erste von drei Shows in der Veltins-Arena auf Schalke.

Nach der „Shithole“-Debatte bei der EM 2024 (hier alle Details >>>) möchte Gelsenkirchen dieses Mal unbedingt glänzen. Rund um die Konzerte von Taylor Swift auf Schalke putzt sich die Stadt deshalb besonders heraus. Jetzt macht ein neues Video unter Fans des Superstars die Runde. Es soll sicherstellen, dass die „Swifties“ in der Pott-Stadt eine unvergessliche Zeit haben.

Taylor Swift auf Schalke: Geheimtipps für Swifties

Es ist nicht das erste Video dieser Art. Schon einmal richtete sich die Stadt gemeinsam mit „Gerne Gelsenkirchen“ an alle Swifties (mehr dazu hier >>>). Seitdem hat sich einiges getan. Mittlerweile ist klar, dass an den Konzert-Tagen im Zentrum der Stadt die sogenannte „Taylor Town“ öffnet. Was dich am Heinrich-König-Platz erwartet, kannst du hier nachlesen >>>

Dazu gibt es jetzt in dem neuen Video echte Geheimtipps, um die Szene-Lokale der Stadt zu entdecken. Und die finden sich laut den beiden Protagonistinnen an der Bochumer Straße in Ückendorf. Mit etwas Glück erwischen die Fans dabei auch die Taylor-Swift-Bahn (Linie 302), die extra für die Konzerte der „Eras Tour“ designet wurde.

Gelsenkirchen putzt sich für Taylor Swift heraus.

An der Bochumer Straße (Haltestelle „Stephanstraße“) können sich die Swifties dann im “Hier ist nicht da”, der “Trinkhalle am Flöz” oder im Restaurant “Die Julia” eine gute Zeit machen. Die Botschaft: „‚Swiftkirchen‘ ist vielseitig und hat so viel mehr zu bieten.“

Viele Swifties feiern die Videos aus Gelsenkirchen. In den Kommentaren finden sich bereits Fans, die extra aus Vancouver oder New York City für die Auftritte von Taylor Swift anreisen. Sie haben naturgemäß noch wenig mit Gelsenkirchen am Hut und sind dankbar für jeden Tipp.