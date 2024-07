Taylor Swift kommt nach Schalke – du ahnst nicht, was Fans aus dem Pott jetzt vorhaben!

Die Tage bis zum Eras-Tour-Auftakt in Düsseldorf sind gezählt. Schon am Mittwoch (17. Juli) wird Taylor Swift die Veltins Arena in Gelsenkirchen zum Beben bringen. Für viele Swifties gibt’s absolut kein Halten mehr!

Um die Wartezeit ein wenig zu überbrücken, haben sich die Fans aus NRW schon etwas Besonderes einfallen lassen: Bei den Taylor-Partys können sich Vollblut-Swifties schon vorab auf die Deutschland-Konzerte einstimmen. Schon in Köln wurde zu Songs wie „Shake it off“ und „Love Story“ im Mai ordentlich gefeiert. Jetzt steht auch in der Pott-Metropole Essen die nächste Taylor-Party auf dem Plan – und dafür gibt es irre Pläne!

Taylor Swift in Gelsenkirchen: Vor Schalke geht’s in Essen ab

Swifties können es kaum mehr abwarten, bis sie ihr Idol endlich auf Schalke in Empfang nehmen können. Gleich an drei Abenden hintereinander (17.-19. Juli) gastiert die Pop-Sängerin im Rahmen ihrer Eras-Tour in Gelsenkirchen. Bei einer „Welcome 18+ Taylor Party“ am Freitag (12. Juli) in Essen ist gute Stimmung unter Gleichgesinnten zur Musik ihrer Lieblings-Künstlerin vorprogrammiert.

Wenn Swift-Ultras für eines bekannt sind, dann vor allem für ihre Verrücktheit. So erscheinen Fans aus allen Herren Ländern nicht nur immer wieder in den wildesten Outfits zu Konzerten und reisen dem US-Star hinterher, sondern stimmen sich auch mit selbstgemachten Armbändern und Co. akribisch auf das Treffen mit ihrem Idol ein. Was ein Fan jetzt allerdings geplant hat, ist nochmal die Kirsche auf der Sahnetorte. Alle deutschen Swifties werden zum Mitmachen aufgerufen.

Größte deutsche Swift-Fan-Aktion jemals?

„Leute, ich brauche eure Hilfe, ich meine jeden einzelnen Swiftie, der jetzt zuschaut“, meldete sich eine junge Frau dieser Tage bei Instagram auf dem Kanal von „thetylorpartyeu“ zu Wort. Ihr Anliegen: Auf der Welcome Taylor Party soll jetzt die größte deutsche Fan-Aktion, wenn nicht sogar die größte Aktion von Swifties weltweit stattfinden. Auf der Party in Essen sollen Fans gefilmt werden, wie sie ihr Idol in Deutschland mit „Welcome to Germany Taylor, we love you“ gebührend willkommen heißen. „Wir brauchen so viele Swifties wie möglich“, lauter der Appell.

Unter dem Hashtag #welcometogermanytaylor sollen auch deutsche Fans, die Taylor Swift nicht auf der Party begrüßen können, ihre Willkommens-Floskeln an die US-Sängerin hochladen können. Die große Hoffnung: Dass die Videos viral gehen und Taylor höchstpersönlich sie zu Gesicht bekommen wird. Ob die deutschen Swifties, insbesondere aus Gelsenkirchen und Essen, mit ihrer internationalen Konkurrenz mithalten können?