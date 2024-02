Taylor Swift auf Schalke: Dreiste Ebay-Angebote aufgetaucht – wie „Swifties“ abgezockt werden

An drei Tagen im Sommer 2024 herrscht in Gelsenkirchen Ausnahmezustand. Denn zwischen dem 17. Juli und 19. Juli steht Taylor Swift auf der Bühne in der Veltins-Arena auf Schalke. Die drei Konzerte des US-Superstars waren genau wie alle Auftritte ihrer „Eras Tour“ sofort restlos ausverkauft.

Um den Schwarzmarkt für die Konzerte von Taylor Swift einzudämmen, wurde alle Tickets personalisiert. Doch dreiste Angebote bei Ebay zeigen: Die Strategie ist nicht aufgegangen.

Taylor Swift auf Schalke: Dreiste Abzocke bei Ebay

Aber von vorn: Wer sich ein Ticket für eine der Shows von Taylor Swift sichern wollte, musste sich erst einmal für den Vorverkauf registrieren. Wer Glück hatte, wurde per Losverfahren ausgewählt und bekam einen Zugangscode, mit dem letztlich die Eintrittskarten auf offiziellem Weg gekauft werden konnten. Viele „Swifties“ – wie sich die Fans des Megastars nennen – gingen dabei allerdings leer aus.

Von ihrer Verzweiflung wollen dreiste Abzocker jetzt profitieren. Das zeigen diverse Angebote bei Ebay. Hier versuchen angebliche Ticketinhaber mächtig Kasse zu machen. Das Besondere: Sie verkaufen nicht einmal die Eintrittskarten selbst, sondern Vorverkaufsrechte. Und das zu horrenden Preisen.

Mieses Geschäft bei Taylor-Swift-Konzerten

Hintergrund der Masche: Weil alle Eintrittskarten für die Auftritte von Taylor Swift personalisiert sind, können die Tickets nicht einfach so auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Wer ein Konzert doch nicht besuchen will, kann seine Tickets auf offiziellem Weg über den sogenannten „Fansale“ beim offiziellen Ticket-Anbieter Eventim loswerden – und zwar zum originalen Verkaufspreis. Ein effizienter Weg, um horrende Schwarzmarkt-Preise zu unterbinden? Leider nicht! Denn dreiste Ticket-Inhaber haben eine Lücke im System gefunden.

Sie versteigern jetzt bei Ebay eben nicht die Eintrittskarten, sondern nur die Vorverkaufsrechte für einen Ticketerwerb bei „Fansale“. Das Versprechen der Anbieter: Nach einem erfolgreichen Gebot bekommen die Ersteigerer einen Code zugesendet, mit dem sie die Tickets dann bei „Fansale“ erwerben könne. Die Gebote dafür liegen bei rund 200 bis 300 Euro pro Ticket. Der offizielle Einkaufspreis für die Tickets kommt da noch hinzu! Das scheint die „Swifties“ allerdings nicht abzuschrecken, was zahlreiche Gebote auf die Abzocker-Anzeigen zeigt. Die Verzweiflung, das Idol aus den USA zu sehen, scheint also groß genug, um das Risiko einzugehen.

