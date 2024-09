Nach Taylor Swift auf Schalke – diese Nachricht bringt Swifties ins Schwitzen

Wer ein eingefleischter Swiftie ist und mit dabei war, der wird diese Momente wohl niemals vergessen: Im Juli kam Taylor Swift nach Gelsenkirchen und spielte gleich drei Konzerte auf Schalke – und jetzt macht eine Nachricht die Runde, welche zahlreiche Swifties erneut gewaltig ins Schwitzen bringen dürfte!

Sie halt wohl die stärkste Fangemeinde weltweit: Taylor Swift steht bei ihren Anhängern hoch im Kurs. Ihre Fans basteln sich extra Armbänder für sie, sogenannte Freundschaftsbänder, können wirklich jedes Lied mitträllern und gestalteten für den lang erwarteten Konzert-Besuch liebevolle Outfits, meist mit viel Glitzer.

Kein Wunder also, dass die Swifties, so die Namen der Fans, alles aufsaugen, was sich um ihr Idol dreht. Und kurz nach den Konzerten auf Schalke, Hamburg und München gibt es jetzt noch mehr von der 34-Jährigen!

Swifties aus dem Pott kommen wieder auf ihre Kosten

„One Night of Taylor bringt die Musik der erfolgreichsten Künstlerin der Gegenwart zurück auf die großen Bühnen! Das einzigartige Gefühl der Konzerte von Taylor Swift kehrt dank dieser Tribute Show zurück nach Deutschland – ein unvergessliches Erlebnis, nicht nur für Swifties!“, kündigt die Online-Ticket-Plattform „eventim“ groß an.

Es gibt also noch mehr auf die Ohren für Swifties! Der exklusive Vorverkauf für das Event startet am Montag, 9. September (14 Uhr), bei Eventim. Und mit der Rudolf Weber Arena in Oberhausen schafft es die Show zwar nicht erneut nach Gelsenkirchen, dafür aber in den Pott. Das Taylor-Event in Oberhausen findet am 19. April 2025 statt.

HIER macht die Show auch noch Halt

Und wer keine Tickets für das Event in der Rudolf Weber Arena ergattern kann, der hat noch in fünf weiteren deutschen Städten die Chance. Auch in Mannheim, Leipzig, Berlin, Hamburg und München macht die Show Halt – na, wenn das mal keine tollten Aussichten für Swifties sind!