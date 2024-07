Paar aus Essen stiehlt Taylor Swift in Gelsenkirchen plötzlich die Show! „Oh mein Gott“

Ob die Anwesenheit ihres Freundes Travis Kelce oder ein Notfall im Publikum (wir berichteten): Während ihres dreitägigen Stopps in Gelsenkirchen schafften es einige Protagonisten, die Aufmerksamkeit des Publikums zumindest für kurze Zeit von Taylor Swift auf sich zu lenken.

Auch beim Konzert auf Schalke am Donnerstag (18. Juli) sollte es ein Paar aus Essen im Publikum schaffen, die Blicke für einige Momente auf sich zu ziehen. Und daran war Taylor Swift nicht ganz unbeteiligt.

Gelsenkirchen: Plötzlich kommt DIESER Song

„He knelt to the ground and pulled out a ring. And said, ‚Marry me, Juliet, You’ll never have to be alone, I love you and that’s all I really know, I talked to your dad, go pick out a white dress, It’s a love story, baby, just say, Yes'“ – diese Zeilen dürften auch Nicht-Swifties etwas sagen. Sie stammen aus einem der bekanntesten Songs der US-Künstlerin mit dem Titel „Love Story“ und dürften bereits Vorlage für unzählige romantische Momente weltweit gewesen sein.

So auch am Donnerstagabend. Beim berühmten Country-Pop-Song wurde die Stimmung im gesamten Publikum plötzlich emotional. Für kurze Zeit schweiften die Blicke der Besucher von der Bühne ins Publikum. Ein Paar aus Essen sollte sie plötzlich im VIP-Bereich auf sich ziehen, wie auch Aufnahmen bei TikTok später zeigen sollten.

Gelsenkirchen: Swift-Fan kann es nicht glauben

Denn neben vielen vor allem weiblichen Fans war auch Eleftheria Karra mit ihrem Freund Athanasios Kosaris beim „Eras Tour“-Konzert in Gelsenkirchen. Schon seit einem Jahr hatten sie auf diesen Tag gewartet. Und vor allem Athanasios konnte es kaum erwarten, am Donnerstag die VIP-Plätze in der Veltins-Arena einzunehmen und endlich die Zeilen von Taylors Liebes-Hit zu hören.

Sein Plan: seiner Freundin vor gut 60.000 Menschen die alles entscheidende Frage zu stellen. Seit fünf Jahren ist das Paar bereits zusammen, seit dreien wohnt es gemeinsam in Essen. Die Entscheidung, Elaftheria den Antrag ausgerechnet auf dem Swift-Konzert zu machen, war schon beim Ticketkauf vor gut einem Jahr gefallen, berichtet der frisch Vermählte im Interview mit DER WESTEN. Den Anstoß hatte sogar seine Verlobte gegeben. Tagelang hatte der 22-jährige Student im Vorhinein „Love Story“ rauf und runter gehört, um seinen Einsatz zu proben. Wie ein Video, das dieser Redaktion vorliegt, zeigt, sollte ihm das gelingen.

Kommt jetzt die Swiftie-Hochzeit?

Dass sie aus der Veltins-Arena als Verlobte herausgehen würde, das hatte Elaftheria im Vorfeld nicht geahnt. Erst am Tag des Konzerts hatte sie einen leisen Verdacht, der sich nur Stunden später bewahrheiten sollte. Passend hatte sich die ebenfalls 22-Jährige sogar ein weißes Kleid in Anlehnung an Taylor Swifts Video zum Liebes-Song angezogen. Als dann die berühmten Lied-Zeilen fielen und ihr Freund sein Handy hinter sich ins Publikum weiterreichte, konnte die Studentin ihre Emotionen kaum mehr zurückhalten: „Ich dachte in dem Moment nur ‚Oh mein Gott, das passiert gleich wirklich‘.“

Beim Jubel um sie herum war diese Gewissheit schnell gegeben. Denn auch für unbeteiligte Swifties ist es die Kirsche auf der Sahnetorte, wenn um sie herum tatsächlich ein Antrag zum Liebes-Song geschieht. So konnten die Besucher um Elaftheria und Athanasios die Blicke erst einmal nicht von dem Paar abwenden und hielten den denkwürdigen Moment sogar für die Ewigkeit mit ihren Handys fest.

Athanasios Kosaris (links) und Eleftheria Karra haben sich auf dem Taylor-Swift-Konzert in Gelsenkirchen verlobt. Foto: privat

Das Video hat sich Elaftheria seitdem jeden Tag mindestens zehnmal angesehen. „Ich bin immer noch ein bisschen geschockt und muss das Ganze erst mal noch realisieren“, so die Verlobte gegenüber DER WESTEN. Auf die Frage, ob die beiden nun eine Swiftie-Hochzeit planen, kann die 22-Jährige nur lachen. „Also das Lied (Love Story, Anm. d. Red.) werden wir auf jeden Fall spielen.“ In gut zwei bis drei Jahren soll es so weit sein; dann werden die beiden Essener ihre persönliche „Love Story“ mit einem „Ja“ für immer besiegeln.