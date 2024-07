Taylor Swift Schalke-Fan? DARUM kommt die Pop-Queen nach Gelsenkirchen

Der Superstar Taylor Swift befindet sich gerade auf Tour und neben London, Mailand und Amsterdam führt es sie in Deutschland nach Gelsenkirchen. Ausgerechnet im Pott spielt sie, mit 3 Auftritten, die meisten Konzerte in ganz Deutschland. Jedoch ist es gar nicht so verwunderlich, dass Taylor Swift in Gelsenkirchen auftreten wird.

Die drei Konzerte in Gelsenkirchen sind auch schon fast ausverkauft. Wie der „WDR“ berichtet, gibt es ausschließlich noch sehr teure VIP-Tickets. Diese kosten bis zu 641 Euro, was wohl ein Grund ist, dass diese noch erhältlich sind. Die anderen Karten wurden bereits im Vorverkauf vergriffen, für welchen man sich ebenfalls vorher anmelden musste.

Doch warum kommt die „Shake it off“-Interpretin überhaupt in die Pott-Stadt? Steht das S in Swift etwa für Schalke?

Taylor Swift: Tickets für Gelsenkirchen fast ausverkauft

Dass es Taylor Swift nach Gelsenkirchen zieht, liegt auch nicht unbedingt daran, dass sie Schalke-Fan ist, sondern an der Veltins-Arena, wo sie auftreten wird. Emme Mcnutt, die Musikredakteurin bei 1Live ist, erklärt: „Gelsenkirchen hat mit der Veltins-Arena eine der größten Spielstätten für Konzerte in Deutschland.“ In die Konzerthalle passen sogar bis zu 65.000 Besucher, was keine andere Location im Westen schafft.

Aber nicht nur die Größe der Konzerthalle war der Grund, dass gleich drei Konzerte in Gelsenkirchen stattfinden. Im Ruhrpott ist die Bevölkerungsdichte allgemein sehr hoch und auch für Fans aus anderen Städten in NRW gut zu erreichen. Man rechnet auch damit, dass zu dem Auftritt von Taylor Swift in Gelsenkirchen Fans aus dem naheliegenden Belgien und den Niederlanden anreisen werden, wie der „WDR“ berichtet.

Die Sängerin ist auch nicht der einzige Superstar, der es nach Gelsenkirchen zieht. In der Veltnis-Arena sind bereits Weltstars wie die Rolling Stones, Robbie Williams, AC/DC, Metallica und Pink aufgetreten. Da ist es „nichts Außergewöhnliches, dass ein Star mit dem Potenzial wie Taylor Swift gleich drei Konzerte in der Veltins-Arena gibt“, wie der Pressesprecher von Gelsenkirchen, Martin Schulmann, kommentiert.

Veltnis-Arena: Konzerthalle für Superstars

Auf ihrer Website erklärt Taylor Swift, dass sie gleich drei Konzerte in Gelsenkirchen anbietet, weil die Nachfrage „überwältigend“ war. Kein Wunder, denn ihr letztes Konzert in Deutschland war 2015, also vor fast zehn Jahren. Seitdem hat die Sängerin etliche neue Fans dazugewonnen, die sie immer mal live sehen wollten.

Vom 17. bis zum 19. Juli wird Taylor Swift in der Veltnis-Arena in Gelsenkirchen auftreten. Die Tickets sind auch schon fast restlich ausverkauft und die Vorfreude, den Mega-Star live zu sehen, ist bei den Fans groß. Ob Taylor Swift ihre Zeit im Ruhrpott nutzen wird, um die Gegend zu erkunden, bleibt noch abzuwarten.