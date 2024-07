Taylor Swift in Gelsenkirchen: Kurz vor Konzerten wird es für alle sichtbar – Swifties kommen ihrem Idol ganz nah!

„Cruel Summer“, „Lover“ und „Blank Space“ – Lieder, die in den vergangenen Jahren täglich im Radio laufen, einmal live hören? Für diejenigen Swifties ist in den vergangenen Wochen ein Traum in Erfüllung gegangen, die es geschafft haben, trotz langer Wartelisten doch noch ein Konzert-Ticket für die aktuelle Tour zu ergattern.

Taylor Swift ist schon lange nicht mehr nur eine amerikanische Sängerin, die den Durchbruch geschafft hat, sondern mittlerweile Milliarden schwer und ein Idol einer ganzen Generation. Nach ihrem Auftaktkonzert am 17. März 2023 im Arizona kommt sie im Sommer nun endlich auch nach Deutschland. Genauer gesagt kommt Taylor Swift nach Gelsenkirchen.

Und ist in der Ruhrpott-Stadt nicht zu übersehen!

Taylor Swift in Gelsenkirchen: Stadt trifft erste Vorkehrungen

Auch wer sich noch nicht zu den Swifties zählt, wird in Gelsenkirchen nicht drum herum kommen, die Konzertatmosphäre mitzuerleben. Bereits im Vorfeld werden Geschäfte und Restaurants geschmückt, lebensgroße Pappfiguren der Sängerin in Schaufenstern aufgestellt und Vorfreude in den Straßen der Stadt im Ruhrgebiet verbreitet.

„Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Stadt bekommen Gaststätten, Restaurants und der Einzelhandel in Gelsenkirchen Pappaufsteller von Taylor Swift für ihre Ladenlokale oder Schaufenster geschenkt“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Stadt Gelsenkirchen.

Vom 17. bis zum 19. Juli ist Taylor Swift in Gelsenkirchen und macht mit ihren Hits die Veltins-Arena unsicher. Um die Fans entsprechend zu empfangen, plant die Stadt verschiedene Banner, bunte Flaggen und knapp 30 „Swiftkirchen-Schilder“.

„Wir freuen uns sehr auf dieses Mega-Event und darüber, dass wir in den Innenstädten hoffentlich viele ‚Swifties‘ begrüßen können“, erklärt der Abteilungsleiter des Referates Wirtschaftsförderung der Stadt Gelsenkirchen, Thomas Jablonski.

Gastronomen und Einzelhändler, die Taylor Swift in Gelsenkirchen und alle Siwfties feierlich empfangen wollen und bislang noch keine Deko haben, können wenige noch übrig gebliebene Aufsteller bei der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG) noch anfragen.