Ruhrgebiets-Stadt Schlusslicht in neuem Ranking – es ist nicht Gelsenkirchen

Ein Ranking mit den Ruhrgebiets-Städten und Gelsenkirchen ist nicht auf dem letzten Platz? Wer hätte das gedacht. Aber jetzt mal Spaß beiseite, oft bildet die Stadt das Schlusslicht in solchen Vergleichsanalysen – doch nicht bei dieser.

Hier sind sogar noch drei andere Ruhrgebiets-Städte schlechter dran als Gelsenkirchen. Tatsächlich geht es bei dem Ranking um die Weihnachtszeit.

Ruhrgebiet: Hier sind weiße Weihnachten unwahrscheinlich

Was früher häufiger geschah, bleibt nun in vielen Regionen schon seit Jahren aus: Die weiße Weihnacht. Dabei wäre der Heilige Abend eingehüllt in Schnee für viele ein großer Traum. Doch bleibt er nun bereits seit langer Zeit unerfüllt. Seit 2010 gab es hier keine weiße Weihnacht mehr, nicht in Essen, Dortmund oder Duisburg.

Auch interessant: Ruhrgebiet: Restaurant feiert Neueröffnung – irre, was HIER jetzt ein Schnitzel kostet

Und auch nicht in Gelsenkirchen! Allerdings liegt die Stadt bei der Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit von Schnee an Heiligabend im unteren Mittelfeld. Richtig schlecht dran sind dagegen Oberhausen und Duisburg. Vor allem in diesem Jahr liegt die Wahrscheinlichkeit für Schnee am 24. Dezember bei gerade einmal drei Prozent.

Den kompletten Überblick fürs Ruhrgebiet bekommst du hier im Ranking:

Stadt Wahrscheinlichkeit für 2024 Früher vs. Heute Häufigkeit in vergangenen Jahren Oberhausen 3 Prozent früher seltener alle 37 Jahre Duisburg 3 Prozent früher seltener alle 37 Jahre Recklinghausen 4 Prozent 2x häufiger alle 24 Jahre Gelsenkirchen 4 Prozent 2x häufiger alle 24 Jahre Bochum 4 Prozent 2x häufiger alle 24 Jahre Bottrop 5 Prozent 2x häufiger alle 18 Jahre Hagen 5 Prozent 3x häufiger alle 18 Jahre Dortmund 5 Prozent 3x häufiger alle 18 Jahre Mülheim 7 Prozent 3x häufiger alle 15 Jahre Essen 7 Prozent 3x häufiger alle 15 Jahre Quelle: Omio

Abseits vom Ruhrgebiet ist die weiße Weihnacht wahrscheinlicher

Wer Weihnachten unter einer Schneedecke verbringen will, der sollte es lieber außerhalb vom Ruhrgebiet und wahrscheinlich auch außerhalb von NRW versuchen. Laut „Omio“ besteht in Oberwiesenthal in Sachsen die höchste Wahrscheinlichkeit dafür. Auch in diesem Jahr liegt die Chance bei unveränderten 92 Prozent. Fast jedes Jahr schneit es hier rund um Weihnachten. Zuletzt war das allerdings 2019 der Fall.

Die einzige NRW-Stadt unter den oberen im Ranking ist Paderborn mit Platz 13. Hier liegt die Chance für weiße Weihnachten in diesem Jahr bei 27 Prozent. Das letzte Mal liegt mit 2010 auch hier schon länger zurück.