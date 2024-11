Rewe in Gelsenkirchen: Kunden blicken auf Öffnungszeiten – und sind schockiert

Wie ärgerlich! Da macht man sich nach der Arbeit noch auf zum nächsten Rewe und geht am Ende doch leer aus. So ist es zuletzt Ende Oktober einer Kundin in Gelsenkirchen passiert. Sie wollte in der Filiale in Ückendorf an der gleichnamigen Straße noch schnell was an der Frischetheke holen.

Doch dann sah sie dort ein Schild, das besagte, die Theke sei fortan nur noch bis 14 Uhr geöffnet. Für sie wie auch für andere natürlich ärgerlich, wenn man als Kunde mit einem 9-to-5-Job stets vor geschlossener Theke steht. Der Grund für diese Maßnahme sei laut der Kundin der Personalmangel in der Gelsenkirchener Rewe-Filiale. Doch stimmt das auch? Und wie lange soll es so weiter gehen?

Rewe in Gelsenkirchen kappt Öffnungszeiten

Wir haben beim Supermarkt nachgehakt und die Antwort erhalten, die Maßnahme sei aus „organisatorischen Gründen“ erfolgt. Eine Sprecherin versichert uns gegenüber allerdings: „Derweil konnten die eingeschränkten Öffnungszeiten bereits wieder weiter ausgedehnt werden“.

Zudem verweist die Pressesprecherin auch auf das „das umfangreiche Sortiment an frischen Käse-, Fleisch- und Wurstwaren in Selbstbedienung im Markt“, auf das die Kunden jederzeit zurückgreifen können. Erklärend fügt sie hinzu, dass die Servicetheken nur in Ergänzung zum Selbstbedienungs-Angebot stehen. „Sie sind – sofern Marktgröße, Sortimentsgestaltung und Nachfrage entsprechend gegeben sind – fester Konzeptbestandteil und ein wichtiger Baustein in der Wettbewerbsdifferenzierung für REWE.“

Rewe in Gelsenkirchen: Hat die Frischetheke noch eine Zukunft?

Schon seit geraumer Zeit erleben Kunden immer wieder, dass Frischetheken schließen, die Öffnungszeiten reduziert werden oder sie sehen immer weniger Personal hinter der Theke stehen. Da könnte man sich als Bürger durchaus Sorgen machen, dass dieser Service grundsätzlich auf der Kippe steht.

Hier versichert uns die Pressesprecherin allerdings: „Die Servicetheken haben bei REWE natürlich weiterhin Zukunft und sind ein wichtiges Herzstück unserer Märkte. Schließlich schätzen viele Kundinnen und Kunden an der Theke vor allem die fachkundige Beratung, die individuelle Portionierung der Ware und in Eigenproduktion hergestellte Lebensmittel.“