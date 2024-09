Iron Maiden in Gelsenkirchen: Ticket-Vorverkauf gestartet – Fans schlackern mit den Ohren

Die Ankündigung, dass die Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band Iron Maiden auch in Deutschland ab nächstem Jahr auf Tour gehen wird, löste bei Fans Jubelschreie aus. Auch in Gelsenkirchen will die britische Gruppe am 11. Juli 2025 in der Veltins Arena gastieren.

Im Vorfeld hatten einige Fans aus NRW aber schon Befürchtungen, ob der Veranstalter überhaupt genug Tickets bereit stellen wird (hier mehr dazu >>>). Am Mittwoch (25. September) war es dann so weit – und die Iron-Maiden-Tickets gingen in den Vorverkauf. Doch einige Fans schlackerten bei diesem Anblick mit den Ohren.

Iron Maiden in Gelsenkirchen: Fans perplex!

Aber auch die Preise sorgten bei Ticket-Interessenten schon im Vorfeld für Diskussionen. Für einen Sitzplatz müssen Fans mindestens 99 Euro in die Hand nehmen, auch für Stehplätze werden mindestens 104 Euro fällig. Viele mussten da schon vorm Vorverkaufs-Start schlucken. „Der Preis ist schon ordentlich“, wurde etwa eine Frau deutlich. „Aber was tut man nicht alles …“

Manch anderer sah die Preise aber erst am Mittwoch im Vorverkauf zum ersten Mal – und fiel aus allen Wolken. „116€ Euro Nö.“ Ein anderer gab zu bedenken: „Hab sie schon 4x gesehen, die 107 Euro sind sie nicht mehr wert.“ Vielen machte beim Vorverkauf aber noch ein anderes Problem zu schaffen.

Fans melden großes Problem: „Frechheit“

Denn wie Eventim gegenüber DER WESTEN bestätigte, konnten Kunden am Mittwochmorgen zunächst nicht einsehen, für welche Plätze sie die Tickets fürs Konzert von Iron Maiden überhaupt kauften. „Wäre doch ein Wunder, wenn es mit ordentlichem Sitzplan, ohne Fehlermeldungen und begrenzter Anzahl an Tickets, die eine Person kaufen kann, klappen würde…“, berichtete ein Mann unter der Vorverkaufs-Ankündigung von Eventim auf Facebook. „Sorry, aber Tickets auf blauen Dunst zu kaufen ohne zu wissen, wo man letztendlich sitzt…euch hat’s echt die Synapsen verbrannt“, kritisierte auch ein anderer. „Das Problem hatte ich auch. Karten unter dem Dach. Keine Auswahl oder dergleichen. Eine Frechheit“, so der nächste.

Ein Fan hakte bei Eventim kurze Zeit nach dem Verkaufsstart nach – nach eigenen Angaben mit ernüchterndem Ergebnis. „Also nachdem ich bei Eventim und beim Veranstalter angerufen habe, das Ernüchtern. Es ist ein Presale und die ersten 15 Minuten wurden alle Tickets zum Bestpreis-Verfahren dem Kunden zugelost. Erst danach wurde der Saalplan freigeschaltet.“ Diese Info dürfte Kunden aus Gelsenkirchen und Umgebung wohl entgangen sein.

Gegenüber DER WESTEN erklärte ein Eventim-Sprecher, dass der Vorverkauf problemlos gestartet sei und erklärte, warum Iron-Maiden-Fans anfangs Plätze nicht direkt auswählen konnten: „Die Bestplatz-Buchung ist bei Events mit einer potenziell sehr hohen Nachfrage üblich, um so vielen Fans wie möglich ein erstklassiges Kauferlebnis zu bieten. Die individuelle Auswahl von Sitzplätzen durch die Käufer würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, wodurch viele andere Fans unnötig lange warten müssten. Sobald der erste Ansturm vorbei ist und keine nachteiligen Effekte mehr zu erwarten sind, kann die Saalplan-Buchung freigeschaltet werden, wie in diesem Fall geschehen.“

Viele andere scheint das aber nicht von einem Kauf abgehalten zu haben. „Gelsenkirchen Innenraum, hab ich mir gegönnt“, „In Gelsenkirchen dabei“ oder „Gelsenkirchen See youuu“, ist unter anderem in der Kommentarspalte zu lesen. Wer noch eines der begehrten Tickets ergattern will, könnte auch nach Mittwoch noch Glück haben. Denn mit Stand von Mittwochabend (21.20 Uhr) sind noch zahlreiche Karten aller Preiskategorien bei Eventim verfügbar.