Gelsenkirchen: Iron Maiden kommt nach Schalke – Fans mit übler Befürchtung! „Schade“

Das nächste Mega-Event hält Einzug auf Schalke! Nach AC/DC, Taylor Swift und Rammstein hat sich am Donnerstag (19. September) der nächste Knaller in der Veltins Arena angekündigt: Denn im Rahmen ihrer „Run for your Lives“-Tour wird die britische Band „Iron Maiden“ auch in Gelsenkirchen Halt machen. Und schon vorab kündigte sie einen regelrechten Hammer an. Mehr dazu liest du hier >>>.

Auf Facebook hielten die Fans mit ihrer Freude über die Tour-Ankündigung für 2025/2026 nicht lange hinterm Berg. Mit Stand von Donnerstagnachmittag (16.45 Uhr) hatte der Beitrag schon fast 7.000 Reaktionen und über 800 Kommentare gesammelt. Auch einige deutsche Fans haben sich in der Kommentarspalte verewigt. Doch nicht alle zeigen sich über die Ankündigung von „Iron Maiden“ begeistert.

Iron Maiden in Gelsenkirchen – Fans außer sich

Ganze fünf Mal wird die britische Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band in Deutschland auftreten. Fans aus NRW sollten sich den 11. Juli 2025 dick und fett im Kalender markieren, wird das Gastspiel in Gelsenkirchen doch der einzige Tour-Termin in Deutschlands größtem Bundesland bleiben.

Bereits am Mittwoch (25. September) wird der Ticket-Vorverkauf starten. Und genau das ist bei vielen schon der erste wunde Punkt. „Hoffentlich Dänemark oder Gelsenkirchen, hängt davon ab, wie viele Tickets es geben wird“, bangt ein Facebook-Nutzer schon jetzt, ob es überhaupt genug Tickets geben wird. Einem anderen passt dagegen das Datum des Schalke-Gastspiels so gar nicht. „Leider ist das nächste in Gelsenkirchen. Und an einem Freitag. Schade, wäre es ein Samstag, wäre ich voll dabei.“

Iron Maiden mit ersten Details

Beim Großteil der Fans – auch aus Gelsenkirchen – überwiegt allerdings die Begeisterung nach der Ankündigung. „Gelsenkirchen!! UP THE IRONS!!“ oder „Bin dabei. Schrei für mich Gelsenkirchen“, war am Donnerstagnachmittag unter anderem in der Kommentarspalte zu lesen.

Iron Maiden hat in seiner Ankündigung aber auch viel daran gesetzt, diese Reaktion bei seinen internationalen Fans hervorzurufen. So ließen sie ihre Anhänger schon vorm offiziellen Ticketverkauf wissen: „Die zweite Hälfte der Tour wird die schwedische Band Avatar als Special Guest begleiten.“ Darauf können sich auch Fans aus Gelsenkirchen und Umgebung schon jetzt freuen. Bleibt nur zu hoffen, dass sie bei der Ticketvergabe auch Glück haben werden.