Gelsenkirchen: Brutaler Familienstreit – Hund wird auf Frau gehetzt

Heftiger Familien-Streit in Gelsenkirchen! Dabei wurde ein Hund auf eine Frau gehetzt.

Dieser Familien-Streit am vergangenen Dienstag (20. Dezember) eskalierte völlig: Die Polizei wurde am Morgen gegen 9.55 Uhr von Zeugen in die Herbertstraße in Gelsenkirchen-Schalke alarmiert. Mehrere Personen stritten sich dort, griffen sich an.

Gelsenkirchen: Reifen wurden aufgeschlitzt

Ein 34-Jähriger wurde durch die eintreffenden Beamten erstversorgt und anschließend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte gleich mehrere Stichverletzungen. Zeugen sagten aus, dass drei Mitglieder einer der beteiligten Familien, ein 41 Jahre alter Mann und seine 14 und 15 Jahre alten Söhne, den Geschädigten und seine 26 Jahre alte Frau nach einem heftigen Streit angegriffen haben. Dabei hetzten sie auch einen Hund auf die Frau.

Die beiden Jugendlichen hatten ein Messer in der Hand. Unter anderem wurden damit die Reifen an dem Auto der Geschädigten aufgeschlitzt. So sollte verhindert werden, dass sie wegfahren können. Der 41-Jährige stellte sich vor das abfahrende Auto, um eine Abfahrt zu verhindern. Doch das ging nach hinten los: Er verletzte sich dabei schwer, musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gelsenkirchen: Polizei ist auf der Suche nach Zeugen

Die Ermittlungen zu dem Vorfall in Gelsenkirchen-Schalke dauern weiterhin an. Du hast etwas gesehen, was zur Aufklärung des Tathergangs helfen könnte? Dann melde dich unter den Telefonnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.