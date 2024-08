Howard Carpendale kündigt Konzert in Gelsenkirchen an – doch Fans haben große Sorgen

Diese Nachricht geht bei den Fans von Howard Carpendale runter wie Öl. Wie sein Team am Donnerstag (29. August) bei Instagram verkündet, wird der 78-Jährige im Sommer 2025 eine Open-Air-Tour in Deutschland spielen.

Nur einer der fünf angesetzten Konzerttermine wird in NRW stattfinden. Umso größer ist die Freude in Gelsenkirchen, wo Howard Carpendale am 24. Juli 2025 mit seiner Band auftreten will. Der letzte Auftritt des Schlagerstars aus Durban genau an dieser Stelle ist gar nicht so lange her. Damals hat der Deutsch-Südafrikaner die Menge im Amphitheater im Nordsternpark begeistert. Doch die Vorzeichen haben sich geändert.

Howard Carpendale kehrt zurück nach Gelsenkirchen

Ende Juli vergangenen Jahres hat Howard Carpendale rund 6.000 Besucher ins Amphitheater Gelsenkirchen gelockt. Damals stand das Konzert wegen eines drohenden Gewitters auf der Kippe, konnte dann aber doch durchgezogen werden. Fast auf den Tag zwei Jahre später kehrt der beliebte Schlagersänger nun wieder in den Nordsternpark zurück.

Doch der ein oder andere Fan fürchtet, dass der angesetzte Termin womöglich zu früh kommen könnte. Schließlich musste der 78-Jährige in diesem Jahr mehrere Konzerte wegen Knie-Problemen kurzfristig absagen (mehr dazu hier >>>) und musste schließlich sogar unters Messer, wie unser Partnerportal „Schlager.de“ berichtete.

Die Termine der Open-Air-Tour von Howard Carpendale im Sommer 2025:

19. Juni: Dresden (Junge Garde)

20. Juni: Northeim (Waldbühne)

24. Juli: Gelsenkirchen (Amphitheater)

26. Juli: Schwerin (Freilichtbühne)

29. August: Altusried (Freilichtbühne)

Fans sorgen sich um Howard Carpendale

Der Vorverkauf für das Carpendale-Konzert in Gelsenkirchen startet bereits am Freitag (30. August, 10 Uhr) beim Ticket-Anbieter „Eventim“. Doch das sorgt bei manchem Fan für Irritationen: „Na, das ist ja ein zeitiger Start des Kartenvorverkaufes. Howard sollte die OP seines Kniegelenkes nicht unterschätzen. Ich wünsche ihm alles Gute und dass er bis dahin wieder fit ist. „

„Klingt gut, aber ich glaube, Herr Carpendale muss erst mal gesund werden“, schließt sich der nächste Fan an. Doch das Team von Howard Carpendale scheint zuversichtlich, dass der Schlager-Maestro sich bis dahin gut erholt haben wird. „Howard wird dann wieder mit seiner Band auf ausgesuchten Open-Air-Bühnen in Deutschland unterwegs sein und mit einer Auswahl seiner größten Hits mit Euch ein weiteres musikalisches Fest feiern.“

Dass ausgerechnet Gelsenkirchen den Zuschlag bekommen hat, dürfte seine Fans im Ruhrgebiet mächtig frohlocken lassen.