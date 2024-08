Seaside Beach Essen: Warnung vor Peter Fox und SDP – „Immer Chaos“

Es geht los. Am Donnerstag (29. August) startet der Konzert-Marathon am Seaside Beach in Essen. Nach den beiden Auftritten von SDP bildet Peter Fox den krönenden Abschluss der Konzert-Highlights 2024 vor dem Panorama des Essener Baldeneysees.

Vor den Shows wendet sich der Veranstalter mit wichtigen Informationen an die Fans von SDP und Peter Fox. Von einer Anreise-Alternative rät das Seaside Beach in Essen dringend ab.

Seaside Beach Essen verkündet wichtige Nachricht

Schöner könnte eine Konzert-Location kaum sein. Direkt am Wasser umringt von Bäumen, der Sandstrand in greifbarer Nähe. Zentral gelegen ist das Seaside Beach in Essen allerdings nicht. Kein Wunder, dass sich viele Ticket-Inhaber im Vorfeld fragen, wie sie am besten zu den Konzerten von SDP oder Peter Fox kommen. Der Veranstalter nannte dazu im Vorfeld drei Optionen.

Die einfachste Variante: Zu Fuß oder mit dem Fahrrad anreisen. Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Konzert kommen möchte, solle die S-Bahn der Linie 6 bis zur Haltestelle Essen-Hügel nehmen. Von dort sind es nur wenige Minuten zu Fuß zur Location. Alternativ können Konzert-Besucher mit dem Auto zur Messe Essen (Parkplätze P5, P6 oder P9) fahren. „An P6 stehen Shuttlebusse, welche ab 16 Uhr bis nach Veranstaltungsende fahren“, erklärte der Veranstalter. Parkplätze am Baldeneysee stehen nicht zur Verfügung.

Taxi zum Seaside Beach? Klare Antwort

Aufgrund der Parkplatz-Lage fragte ein Konzert-Besucher im Vorfeld, ob eine Anreise per Taxi möglich sei. Davon riet der Veranstalter entschieden ab: “Die Taxifahrer sorgen leider immer für Chaos.“

Denn rund um die Veranstaltung werde die „Freiherr-vom-Stein-Straße“ als Rettungsweg benötigt und daher ab dem Abzweig Lerchenstraße komplett für den Verkehr gesperrt. Auch die Lerchenstraße werde ab 17 Uhr bis Mitternacht an den Konzerttagen gesperrt. Nach dem Konzert seien außerdem die Fußwege in Richtung Werden dicht.

Zusätzliche Taxi-Anfahrten sorgen nach Angaben des Veranstalters also für Probleme bei der Abreise der Shuttle-Busse. Davon sollen genügend bereitstehen: „Nach dem Konzert fahren die Busse so lange, bis alle Besucher abgeholt wurden“, garantiert das Seaside Beach in Essen. Na dann steht der ausgelassenen Feierei ja nichts mehr im Wege.