Zeltfestival Ruhr in Bochum: Kurz vor Jan Delay und Co. geht die Nachricht um – Veranstalter verkündet es selbst

Das Zeltfestival Ruhr geht auf die Zielgeraden. Am letzten Konzert-Wochenende können sich die Fans am Kemnader See in Bochum unter anderem auf die Zusatzshow von Jan Delay sowie James Blunt und Matz Mutzke freuen.

Vor dem großen Finale herrschte unter der Woche die Sorge vor großem Anreisechaos. Denn eine wichtige Zufahrt zum Zeltfestival Ruhr musste kurzfristig gesperrt werden (mehr dazu hier >>>). Vor dem Auftritt von Jan Delay und Co. verkünden die Veranstalter am Kemnader See in Bochum die beruhigende Nachricht.

+++ Zeltfestival Ruhr in Bochum: Mitten im Konzert – BossHoss geben Fans großes Versprechen +++

Zeltfestival Ruhr mit wichtiger Nachricht vor Jan Delay und Co.

Es war eine üble Nachricht für viele Besucher, die sich am Mittwoch (28. August) auf den zu einer der Veranstaltungen beim Zeltfestival Ruhr machen wollten. Kurz vor Beginn der Shows von Torsten Sträter und Co. teilte der Veranstalter mit, dass die Autobahn GmbH die wichtige A43-Anschlussstelle Witten-Heven kurzfristig gesperrt werden musste. Der Grund: ein Tagesbruch in der Fahrbahndecke.

Mehr vom Zeltfestival Ruhr in Bochum: Nina Chuba irritiert Fans – es passiert bei „Ich hass dich“

Autofahrer, die aus Richtung Süden kamen, erlebten offenbar das totale Chaos. Viele sollen sogar den Auftritt des Comedians verpasst haben, berichtet die „WAZ„. Am Donnerstag dann die erlösende Nachricht: „Wie uns die Autobahn GmbH mitgeteilt hat, ist die Sperrung der A43 Anschlussstelle Witten-Heven inzwischen wieder aufgehoben worden – alles rollt wieder wie gewohnt“, erklärte der Veranstalter und gab dabei noch einen wichtigen Hinweis für die Besucher des Zeltfestivals Ruhr mit auf den Weg.

Tipp für Autofahrer

Um die Verkehrssituation bei den Auftritten von Gentleman (29. August), Giant Rooks (30. August), Jan Delay (31. August) sowie James Blunt und Matz Mutzke (1. September) zu entzerren, mögen Autofahrer aus dem Norden kommend auch die Abfahrt Bochum Universität nehmen, heißt es.

Mehr Themen:

Im Zuge der Konzerte am Kemnader See gab es zuletzt Aufregung rund um die Verkehrssituation. Was der Auslöser dafür war, erfährst du hier >>>