Zeltfestival Ruhr in Bochum: Chaos vor der Show – Besucher fürchten das Schlimmste

Mit Top-Stars von Sarah Connor über Torsten Sträter bis Wincent Weiss zieht das Zeltfestival Ruhr in Bochum Tag für Tag Tausende von Musik- und Kulturbegeisterten an. Die Veranstaltung hat sich zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt, der in der Region seinesgleichen sucht.

Doch während die Vorfreude auf die abendlichen Konzerte und Shows groß ist, wird der Weg zum Festival für viele Besucher regelmäßig zur Geduldsprobe. Bereits in der Vergangenheit sorgte die Verkehrssituation für Stirnrunzeln (>>> hier mehr dazu). Doch was Besucher jetzt ganz aktuell erleben, übertrifft die schlimmsten Erwartungen.

Zeltfestival Ruhr in Bochum: Fans kommen zu spät zu Torsten Sträter

Ein Großteil der Fans, die mit dem Auto anreisen, tut dies über die Autobahn. Die A43 verläuft nur einen Steinwurf vom Zeltfestival Ruhr in Bochum entfernt. Doch ausgerechnet jetzt während des Festivals wurde in der A43-Anschlussstelle Witten-Heven ein Tagesbruch in der Fahrbahndecke festgestellt.

Wie die WAZ berichtet, sperrte die Autobahn GmbH am Dienstagabend daraufhin unverzüglich eine Ausfahrt für den Verkehr. Autofahrer, die aus Richtung Süden kamen, erlebten ein totales Chaos. Viele verpassten den Auftritt von Comedian Torsten Sträter. Sogar die Polizei musste eingreifen.

Autobahn-Abfahrt gesperrt

Doch damit nicht genug. Die Sperrung dauert an – und das mindestens auch noch am Mittwochabend (28. August). Dann wird zum zweiten Auftritt von Torsten Sträter ein erneut ein Ansturm erwartet. Viele Fans fürchten ein erneutes Chaos – und dass sie im schlimmsten Fall ebenfalls den Auftritt verpassen. Festival-Besucher und auch Pendler, die von Süden her die Ausfahrt nutzen wollen, müssen daher umdisponieren. Wer aus Richtung Witten auf der A43 zum Zeltfestival Ruhr in Bochum unterwegs ist, sollte reichlich Zeit einplanen und außerdem auf die Anschlussstelle Bochum-Querenburg/Ruhr-Universität ausweichen. Wer aus Richtung Norden kommt, kann die A43 normal verlassen.

Unabhängig von dem aktuellen Problem kocht das Thema Verkehr beim Zeltfestival Ruhr in Bochum seit Jahren immer wieder hoch. Zwar wurden bereits Ampeltakte und Parkplatz-Hinweise verbessert. Doch es kommt immer wieder zu Diskussionen – auch in diesem Jahr (>>> hier mehr dazu in einem separaten Artikel).