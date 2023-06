Es ist der krönende Abschluss der „Das ist los“-Tour 2023. Am Freitag (9. Juni) ist Herbert Grönemeyer zu Gast in der Veltins-Arena auf Schalke. Hier hatte der 67-Jährige die Herzen von rund 50.000 Zuschauern zuletzt bei seiner „Tumult“-Tour im Jahr 2019 höher schlagen lassen.

Wer die Tournee verpasst hatte, musste nun vier lange Jahre warten, bis Herbert Grönemeyer endlich wieder auf der großen Bühne steht. Nach dem Release seiner neuen Platte („Das ist los“) Ende März dieses Jahres begeistert die deutsche Musik-Legende wieder seine Fans mit einer großen Konzert-Reihe. Die Zuschauer seines Abschluss-Auftritts auf Schalke haben gleich doppelten Grund zum Feiern.

Herbert Grönemeyer auf Schalke: Riesen Jubel bei Fans

Eigentlich sollte Herbert Grönemeyer bereits im vergangenen Jahr auf Schalke auftreten. Doch der Auftritt am 28. Mai fiel genau wie die komplette „Mensch“-Jubiläumstour 2022 ins Wasser. Der Grund: Mehrere Bandmitglieder und auch der Sänger selbst hatten sich mit dem Coronavirus infiziert (mehr hier). Die Tour wurde schließlich ersatzlos gestrichen.

Ein Jahr später holt der Musiker allerdings alles nach. Auf Fans, die sich Tickets für das letzte Konzert der Tour in Gelsenkirchen gesichert haben, wartet nun eine Extra-Überraschung: Sie können den Auftritt nicht nur in der Veltins-Arena genießen. Denn das Konzert soll bald in voller Länge zur Prime-Time im Fernsehen übertragen werden!

Das waren die Stationen der „Das ist los“-Tour 2023 von Herbert Grönemeyer:

16.5.: Kiel

18.5.: Hamburg

19.5.: Dortmund

21.5.: Berlin

22.5.: Hannover:

24.5.: Wien

25.5.: München

27.5.: Köln

28.5.: Mannheim

30.5.: Stuttgart

31.5.: Zürich

2.6.: Frankfurt

3.6.: Leipzig

5.6. & 6.6.: Berlin

9.6.: Gelsenkirchen

Hier kannst du das Grönemeyer-Konzert sehen

Wie das Portal „digitalfernsehen.de“ berichtet, soll der Grönemeyer-Auftritt auf Schalke eines der Highlights der diesjährigen „Pop around the Clock Summer Edition“ bei „3sat“ werden. Demnach soll der Auftritt vom 9. Juni 2023 bei dem 24-Sunden-Konzert-Marathon zur Prime-Time ausgestrahlt werden.

Ticketinhaber können sich also darauf freuen, die besten Momente des Konzerts noch einmal zu erleben. Ausstrahlungstermin soll Sonntag (23. Juli) um 20.15 Uhr sein.