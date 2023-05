Herbert Grönemeyer: Herbe Enttäuschung – jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Er ist wieder da. Nach der ewig erscheinenden Corona-Zeit steht Herbert Grönemeyer endlich wieder auf der Bühne. In Kiel feierte der Sänger am Dienstag (16. Mai 2023) seinen Tourauftakt, am Donnerstag (18. Mai 2023) geht es für den 67-Jährigen in Hamburg weiter, bevor am Freitag (19. Mai 2023) Dortmund auf dem Plan steht.

Und wie man das so macht, als einer der größten Stars des Landes, mit einer schier endlosen Palette an Superhits, stellte Herbert Grönemeyer auch bei seiner „Das ist los“-Tour wieder eine bunte Mischung aus neuen Hits und alten Klassikern zusammen.

Herbert Grönemeyer ist auf großer Tour

Ob „Flugzeuge im Bauch“, „Mensch“, „Land unter“ oder „Mambo“ – Grönemeyer fackelte eine schier nicht endende Reihe an Gassenhauern ab. Ein Song jedoch fehlte auf der Setlist von Kiel – „Currywurst“. Das Lied aus dem Jahre 1982, erschienen auf dem Album „Total egal“ ist für viele Fans einer der absoluten Kulthits des Sängers. Und neben „Bochum“ wohl eine DER Hymnen an das Ruhrgebiet.

„Gehste inne Stadt. Wat macht dich da satt?.’Ne Currywurst. Kommste vonne Schicht. Wat schönret gibt et nich‘. Als wie Currywurst“, heißt es da. Dabei mag Herbert Grönemeyer die besungene Wurst in würziger Sauce gar nicht mal so gerne, wie er in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ verrät.

Herbert Grönemeyer gesteht: „Mag eigentlich keine Currywurst“

„Ich mag eigentlich keine Currywurst, jedenfalls nicht so gern, wenn ich ehrlich bin, gute Bratwurst ist mir viel lieber. Mein Vater brachte immer Wurst aus dem Münsterland mit. Dort aß man extrem grobe, ganz hervorragende Bratwurst, und zwar so viel, wie man sich um den Bauch wickeln konnte. Das war ein Brauch bei den Bauern“, verriet der 67-Jährige.

Dazu sei der Song auch nicht von ihm selbst geschrieben, berichtet der Sänger weiter: „Ja, aber der Song ist nicht von mir. Ich hatte am Anfang meiner Karriere keine deutschen Lieder und habe alles zusammengekratzt, was ich kannte, auch Lieder vom Theater, um überhaupt einen Auftritt hinzukriegen.“ Einen Auftritt legte Herbert Grönemeyer zuletzt auch bei Markus Lanz hin. Und was für einen.