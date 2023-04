Herbert Grönemeyer traurig: „Muss davon Abschied nehmen“

Es sind sicherlich keine einfachen Worte, die Herbert Grönemeyer im Podcast mit Klimaaktivistin Luisa Neubauer wählt. Und ganz sicher tun sie ihm auch sehr weh. Doch der Sänger ist ein Mann mit Prinzipien. Worüber wir hier schreiben? Beginnen wir doch von vorne.

Herbert Grönemeyer ist gerade sehr im Stress. Sein Album „Das ist los“ erschien Ende März, seine Tour beginnt am 16. Mai 2023 in Kiel, führt den Sänger unter anderem auch nach Dortmund (19. Mai 2023), Berlin (21. Mai 2023) und Köln (27. Mai 2023). Doch davor ist noch Zeit für Interviews, Auftritte und auch ein Gastspiel in Luisa Neubauers Podcast „1,5 Grad“.

Herbert Grönemeyer spricht mit Luisa Neubauer

Darin befragte die 27-Jährige Herbert Grönemeyer zunächst nach seiner Musik, ging dann aber auch schnell auf Klimathemen ein. Unter anderem auch das Auto. So fragte Neubauer, ob er denn bei einem Tempolimit dabei wäre. „Ich wäre absolut bei einem Tempolimit am Start“, so Grönemeyer. Und weiter: „Ich habe eine Autosammlung, die ist extrem groß. Ich bin ein großer Autofreak. Ich wollte immer Autohändler werden und halte Autos auch für extreme Kunstwerke und liebe die heiß und innig, aber das nützt mir jetzt auch nichts mehr, wenn die Dinger halt die Atmosphäre verseuchen. Insofern muss ich davon Abschied nehmen, dann kann ich sie mir vielleicht irgendwo hinstellen oder an die Wand hängen.“

Das Tempolimit jedoch sei ein prägender Schritt, einer der zeigt, „wir verändern Dinge, wir sehen und es geht auch“, so Grönemeyer. Das seien die Schritte, „die man gehen muss“. „Es nützt ja alles nichts. Wenn wir nirgendwo beginnen, dann eiern wir nur rum“, wird Herbert Grönemeyer deutlich.

