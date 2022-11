Herbert Grönemeyer: Fans rätseln über neues Lebenszeichen – „Was soll das?“

Eigentlich sollte die große Party bereits in diesem Jahr starten. Für den Sommer hatte Herbert Grönemeyer eine große Tour angekündigt. Auftritte unter anderem in Dortmund, Hamburg oder Köln waren geplant. Doch dann kam die große Ernüchterung. Mitarbeiter, Bandmitglieder und auch Herbert Grönemeyer selbst hatten sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Konzerte wurden ersatzlos gestrichen.

Seitdem warten die Fans auf ein Lebenszeichen des Mannes, der mit Songs wie „Männer“, „Mensch“ oder „Currywurst“ Megahits feierte. Ein Album, vielleicht ein neuer Song … Und scheinbar tut sich was bei Herbert Grönemeyer.

Herbert Grönemeyer veröffentlicht mysteriöses Banner

Auf Facebook veröffentlichte der Sänger ein braunes Banner, auf Instagram löschte der 66-Jährige zunächst alle Bilder, um dann ein kurzes Video zu teilen, das zunächst die Aufschrift „2022“ trug und dann eine Nahaufnahme des Sängers, der einfach nur in die Kamera schnippte.

Was er damit sagen möchte? Unklar. Die Fans jedenfalls rätseln über die neuen Lebenszeichen des Sängers. „Ich freue mich wie verrückt, egal was passiert, es bewegt sich was“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin des Sängers. Eine andere ergänzt: „Die Uhr tickt…. es ist 5 vor 12…. für uns alle.“ Und eine dritte schreibt ganz Herbert-like: „Was soll das?“

Das verriet Grönemeyer leider nicht. Klar ist jedoch, dass es spätestens am 19. November Neuigkeiten geben wird. Da wird Herbert Grönemeyer nämlich in der neuen Ausgabe von „Wetten, dass..?“ auftreten und das ZDF kündigte bereits an, dass er seinen neuen Song erstmals zum Besten geben wird. Da kann ein neues Album ja nicht mehr weit sein.

Spätestens im Mai dürfte dann alles klar sein, wie die neuen Songs klingen. Am 16. Mai 2023 nämlich startet die neue Tour, die Grönemeyer unter anderem nach Dortmund, Hannover und Köln führen wird.