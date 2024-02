Zoom Gelsenkirchen: Pfleger schleichen sich morgens ins Gehege – plötzlich muss alles ganz schnell gehen

Der Zoom Gelsenkirchen gehört zu den beliebtesten Zoos in NRW und ist ein bekanntes Ausflugsziel für die ganze Familie. Über 900 Tiere sind hier Zuhause, von Braunbären bis hin zu Flughunden. Klar, dass es dort immer wieder Neuigkeiten über die tierischen Bewohner gibt. Neben neu eingezogenen Tieren verkündet das Team aus Gelsenkirchen auch immer wieder freudige Botschaften über frischen Nachwuchs.

Nachdem es erst kürzlich Nachwuchs bei den Hinterwälder Rindern gab, ist nun ein anderes Tier an der Reihe. Diesmal war die Geburt etwas ganz Besonders. Die Pfleger mussten dafür unbemerkt im Gehege arbeiten.

Zoom Gelsenkirchen: Tierpfleger auf Undercover-Mission

„Es gibt freudige Nachrichten aus der Erlebniswelt Asien“, verkündet der Zoo die frohe Botschaft auf seinem Social-Media-Account. Die Nördlichen Grauen Schlankloris können sich über zuckersüßen Nachwuchs freuen. Kurz nach 8 Uhr am Sonntagmorgen (25. Februar) entdeckten die Tierpfleger das erste Jungtier. Doch die notwendigen Arbeiten im Gehege mussten natürlich trotzdem durchgeführt werden.

Schnell und unbemerkt verrichtete das Team seine Arbeit, um dann unbemerkt wieder aus dem Gehege zu schleichen. Schließlich soll Schlankloriweibchen Chunk mit ihrem Nachwuchs ein ruhiges und vor allem ungestörtes Umfeld genießen. Doch bei dem einen Jungtier blieb es nicht. Kurze Zeit gab es die große Überraschung: Nicht nur ein Jungtier klammerte sich an den Bauch der Mutter, sondern gleich zwei! Es sind Zwillinge geworden.

Gut geschützt vor neugierigen Blicken

Laut dem Zoom Gelsenkirchen kümmert sich die frischgebackene Mama vortrefflich um ihre Zwillinge. Am Bauch geklammert sind die Jungtiere derzeit noch gut geschützt vor neugierigen Blicken. Besucher müssen sich also wohl noch etwas gedulden. Doch ein veröffentlichtes Video gewährt bereits erste Einblicke in das neue Dreiergespann.

Die Tiere sind nachtaktiv. Da das Gehege jedoch in Dämmerlicht gehüllt ist, haben Besucher die Möglichkeit, die Tiere auch in ihrer aktiven Phase zu beobachten. Es ist offensichtlich, dass die Zwillinge ab jetzt das Highlight des nächsten Besuchs im Zoo sein werden.