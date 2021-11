Gelsenkirchen stellt Weihnachtsbaum auf – und kassiert alljährlichen Shitstorm! Das sind die besten Kommentare

Gelsenkirchen. Alle Jahre wieder ist es soweit in Gelsenkirchen. Die Stadt schmückt sich mit dem wohl außergewöhnlichsten Weihnachtsbaum des Ruhrgebiets.

Und es dauert nicht lange, bis die Anwohner sich über das blau-weiße Kugelkonstrukt am Neumarkt in Gelsenkirchen auslassen. DER WESTEN hat die besten Kommentare für dich gesammelt.

Gelsenkirchen stellt Weihnachtsbaum auf – „Endlich“

Am Montag hat ein Anwohner den Aufbau des berüchtigten Kugel-Weihnachtsbaums begutachtet und ein Foto in eine lokale Facebook-Gruppe gestellt.

Es kam, was kommen musste. Viele haben offenbar schon darauf gewartet: „Endlich. Schon wegen der Kommentare sollte der Baum für immer bleiben“, schrieb ein Gelsenkirchener beim Anblick der Kommentarspalte.

Weihnachtsbaum in Gelsenkirchen spaltet die Anwohner: „Fürs Klauen zu hässlich“

Hässlich oder kultig – das ist hier die Frage. Viele ledern mal wieder ordentlich ab gegen den unüblichen Weihnachtsbaum in Gelsenkirchen:

Kann dat Ding net endlich ma jemand klauen!?

Der ist selbst fürs klauen zu hässlich

Das ist kein Baum. Das ist eine Aufreihung von dreckigen runden Dingern, die einen Baum ersetzen sollen

Mittlerweile passt das hässliche Ding doch zur Innenstadt

Ein anderer Anwohner sieht es pragmatisch: „In der Gelsenkirchener Innenstadt ist es einfach gut überlegt diese Art von Baum zu stellen. Keine Kugeln werden geklaut und ganz im Ernst: Der ist so uninteressant, da laufen Menschen dran vorbei.“

Weihnachtsbaum in Gelsenkirchen: „1000 Mal besser als in Dortmund“

Einige outen sich aber auch als Fans des blau-weißen Kugelbaums:

Ich finde den immer noch total klasse. Glückauf

Er ist nun mal Kult

Für eine andere Anwohnerin passt der Baum viel besser in unsere Zeit. Die Gelsenkirchener Variante sei „1000 mal besser“ als der Baum in Dortmund. Sie fragt: „Kann man das Fällen von alljährlich Millionen Weihnachtsbäumen angesichts des Klimawandels überhaupt noch verantworten?“

Tatsächlich dürfte der Weihnachtsbaum in Gelsenkirchen wohl die bessere Ökobilanz haben. Schließlich beglückt er die Augen der Anwohner jetzt schon seit vielen Jahren.

Der Weihnachtsmarkt in der Gelsenkirchener Innenstadt startet übrigens deutlich später als in den meisten Nachbarstädten im Ruhrgebiet. Los geht's am 19. November und schon am 23. Dezember ist wieder Schluss.