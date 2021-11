Gelsenkirchen: Achtung! HIER wird mitten in der Stadt gejagt – und das hat einen ernsten Grund

Gelsenkirchen. Wer es in Gelsenkirchen im Nordsternpark hin und wieder knallen hört, der wird sich erschrocken umgucken und fragen: „War das gerade ein Schuss?“

Um die Spannung direkt vorwegzunehmen: Ja, gutmöglich. Denn derzeit ist Jagdsaison und auch im Nordsternpark in Gelsenkirchen sind die Jäger los.

Gelsenkirchen: Bürger über Jäger in der Stadt verunsichert

In den Sozialen Netzwerken verbreitet sich die Nachricht schnell. Viele reagieren auf diese Nachricht empört und fragen sich: Warum? Dabei ist ihre Aufgabe sehr wichtig, wie ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen erklärt.

Gelsenkirchen: Jäger haben wichtige Aufgabe

Denn das Jagen mancher Tiere ist wichtig, um die Bestände unter Kontrolle zu halten. Es geht hierbei also nicht ums Tiere töten, sondern darum, die Natur im Gleichgewicht zu halten.

Wo viel Grün ist, sind auch viele Kaninchen unterwegs. Deshalb treibt's den ein oder anderen Jäger derzeit nach Gelsenkirchen in den Nordsternpark. (Archivbild) Foto: IMAGO / Jochen Tack

Zu viele Tiere könnten innerhalb kurzer Zeit Seuchen und Krankheiten verbreiten. Mit Hilfe der Jagd sollen Krankheiten und Seuchen wie der Fuchsbandwurm oder die Schweinepest besser zu kontrollieren sein.

Gelsenkirchen: Kaninchen-Jagdsaison von Oktober bis Februar

Auch im Nordsternpark gibt es Kaninchen, was wiederum bedeutet, dass hier Jäger unterwegs sind, die dafür sorgen, dass die Bestände der Tiere nicht zu groß werden. Wer also hin und wieder in Gelsenkirchen spazieren geht, könnte einem Jäger begegnen.

Die Kaninchen-Jagdsaison in NRW hat am 16. Oktober begonnen und hält sich bis zum 28. Februar. (ali)