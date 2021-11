Gelsenkirchen: Knapp entkommen! Mann packt Mädchen (14) und will sie ins Gebüsch zerren

Übergriff an einer Bushaltestelle in Gelsenkirchen! (Symbolbild)

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen ist eine 14-Jährige nur knapp den Fängen eines Unbekannten entkommen. Als sie am Freitag aus einem Bus stieg, erfasste sie ein maskierter Mann und wollte sie in nahegelegenes Gebüsch ziehen.

Glücklicherweise konnte sich die Jugendliche befreien und um Hilfe rufen. Jetzt sucht die Polizei Gelsenkirchen nach Zeugen.

Gelsenkirchen: Jugendliche wird von Unbekannten gepackt – doch sie kann entkommen

Übergriff in Gelsenkirchen! Als das 14-jährige Mädchen am Freitag gegen 10:15 Uhr an der Haltestelle Forstweg aus dem Bus der Linie 247 ausstieg, erlebte sie einen Schreck fürs Leben. Denn ein Unbekannter ergriff sie kurz danach von hinten und wollte sie ins Gebüsch am angrenzenden Wald ziehen.

------------------------------------

Fakten über die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

------------------------------------

Doch die Jugendliche konnte sich aus eigener Kraft aus seinen Armen befreien und ihren Vater um Hilfe rufen. Daraufhin flüchtete der unbekannte Mann in den Wald. Der männliche Tatverdächtige soll schwarze Kleidung getragen haben und eine gleichfarbige Sturmmaske.

------------------------------------

Weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen:

Gelsenkirchen: Bitter! DIESES Weihnachts-Projekt fällt schon wieder ins Wasser

Hund in Gelsenkirchen: Viele Besitzer wollen nun ihre Vierbeiner abgeben – „Muss täglich Anfragen ablehnen“

Zoom Gelsenkirchen: Überraschung für Besucher! SIE bekommen sie sonst nicht zu sehen

------------------------------------

Die Polizei Gelsenkirchen bittet Zeugen, allen voran die Fahrgäste des Busses, um Hinweise. Solltest du etwas gesehen und Hinweise zu dem Unbekannten haben, dann melde dich bitte beim Kriminalkommissariat 11 unter der Nummer 0209 365 7112 oder bei der Kriminalwache Gelsenkirchen unter der Telefonnummer 0209 365 8240. (mbo)

Unfassbarer Fund in Gelsenkirchen

Am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen ist der Polizei so allerhand in die Hände gefallen. Besonders bei diesem Fund wirst du staunen >>>